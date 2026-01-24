Изнесено заседание на парламентарната комисия по туризъм събра в Пампорово ключови фигури от държавната и местната власт, за да обсъдят бъдещето на зимния туризъм в България. В дискусията участваха представители на Министерството на туризма, кметовете на Смолян и Чепеларе Николай Мелемов и Боран Хаджиев, заместник областният управител на Смолян Красимир Даскалов, ръководството на „Пампорово“ АД, както и хотелиери и браншови организации.

Основен акцент в срещата постави министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош, който подчерта, че подобни заседания позволяват на законодателната власт да се запознае директно с реалните проблеми на бизнеса и общините. Той определи дебата за националните курорти и промените в Закона за туризма като „крайно належащ“ и настоя разглеждането на предложенията, внесени от министерството, да се случи максимално бързо, още в рамките на следващите седмици.

Според министър Боршош едно от основните предизвикателства през 2026 г. е именно възобновяването на разговора за развитието на туризма и законодателните промени, които да отворят възможности за изграждане на нова инфраструктура. Той уточни, че визията на министерството вече е депозирана в Народното събрание, като целта е в рамките на няколко месеца да се намери решение за отключване на потенциала на планинския туризъм.

Министърът направи и категорично сравнение между условията в България и водещите европейски дестинации. По думите му България разполага с по-малко от 200 км ски писти, докато в държави като Италия, Австрия и Франция общата им дължина надхвърля 5000 км. Според Боршош това е сериозно изоставане, въпреки усилията на бизнеса и местната власт да поддържат конкурентоспособен продукт. Той отбеляза, че за първи път са обобщени всички предложения от бранша и неправителствените организации, като предстои широк дебат. В него се очаква сблъсък на различни позиции – от пълна забрана на намеси в планините до искания за пълно използване на потенциала.

Според Боршош решението трябва да бъде балансирано и да отговори на въпроса какво развитие се търси по отношение на достъпността и опазването на околната среда. Той подчерта, че предстоящите решения могат да променят модела на развитие, без да се нарушава целостта на планините и „без компромис с екологичните норми и изисквания“.

Председателят на комисията д-р Десислав Тасков от „БСП – Обединена левица“ потвърди, че предложенията ще бъдат разгледани още през следващата седмица. Той акцентира върху стратегическото значение на инфраструктурната свързаност, като заяви, че „отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти променя туристическата карта на Родопите“. Според Тасков това създава условия за нов коридор между България и Гърция.

„Новият туристически коридор ще даде възможност за кратки уикенд пътувания България – Гърция, комбинирани маршрути тип „планина плюс море“, създаване на пазари и обмен на туристопоток в двете посоки“, посочи Тасков. Той допълни, че Пампорово се е утвърдил като символ на Родопите, но развитието не бива да се ограничава само до зимния сезон. Необходим е целогодишен продукт, включващ уелнес програми, спортни събития и медицински туризъм.

Като основни проблеми пред сектора Тасков открои климатичната несигурност и високите разходи за изкуствен сняг, ток и вода, както и липсата на адекватна пътна инфраструктура и паркинги. „Това е невидимият продукт, който туристът усеща първо“, подчерта той.

Темата за инфраструктурата бе продължена от заместник областния управител на Смолян Красимир Даскалов. Той изтъкна, че Пампорово е курортът с най-много слънчеви дни в България, но развитието му се спъва от липсата на одобрен общ устройствен план. Това забавя инвестициите и пречи на решаването на проблема с паркоместата. Даскалов отбеляза и специфичния казус с разположението на курорта на територията на две общини, което налага законодателни промени за улесняване на управлението в този контекст.