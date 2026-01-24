НА ЖИВО
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
          Спорт

          Стана ясно защо Карл Фабиен е постоянно контузен

          Крилото върнат в София, за да се подложи на лечение

          24 януари 2026 | 10:11
          Проблеми със зъбите са в основаната на постоянните контузии на крилото на Левски Карл Фабиен. Това е показал обстойният преглед, на който националът на Мартиника се подложи в турска клиника.

          25-годишният флангови футболист получи мускулна травма в задната част на бедрото по време на контролата с Войводина (Нови Сад). След получените резултатите от прегледа е взето решение, че Фабиен ще се върне в София, за да се подложи на лечение при зъболекар.

          От привличането си в Левски през миналата зима крилото постоянно страда от различни травми. Това натрупване на контузии породи редица конспиративни теории. Едно от предположенията за обяснение на мистерията включваше прокоба от бившия му тим Славия заради начина на раздяла с клуба.

          От началото на сезона Фабиен взе участие в общо 19 мача на „сините“, в които направи една асистенция. Само в осем от тези срещи обаче започна като титуляр.

          Роденият във Франция футболист не е първият случай на „Герена“, в който играч на тима страда от мускулни травми заради лошото състояние на зъбите си. Преди повече от 20 години подобна бе и ситуацията с бразилеца Лусио Вагнер.

