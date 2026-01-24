НА ЖИВО
          Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, шестима загинали

          24 януари 2026 | 13:16 250
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Нова Зеландия – Шестима души, сред които и двама тийнейджъри, загинаха при свлачище, което помете оживен къмпинг на Северния остров на Нова Зеландия, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

          Трагедията се е случила в четвъртък в Маунт Маунгануи, град Тауранга, след обилни валежи, които предизвикаха кални маси и отломки да пометат къмпинга, пълен със семейства на лятна ваканция.

          Полицията съобщи, че спасителната операция е прекратена и е преминато към издирване и изваждане на телата. „Надеждите за намиране на оцелели са изчерпани. Не са засечени никакви признаци на живот от четвъртък насам, когато първите екипи са чули гласове под отломките“, уточниха от местните служби.

          Новозеландският премиер Кристофър Лъксън изрази съболезнования към семействата на загиналите:
          „Към семействата, загубили свои близки – цяла Нова Зеландия скърби заедно с вас.“ Той посети мястото на трагедията и се срещна с близките на жертвите.

          Очакваните нови проливни дъждове могат да затруднят операцията допълнително, като при нужда спасителните екипи ще бъдат изтеглени от съображения за безопасност, съобщи представителят на службата Меган Стифлър.

          Междувременно проливните валежи предизвикаха и друго свлачище в съседния район Папамоа, при което са загинали още двама души.

          Това е пореден инцидент през последните седмици, показващ рисковете от тежките валежи и свлачища в региона.

