Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи изключително остри послания към европейските лидери по време на Световния икономически форум в Давос. В речта си той обвини Европа в слабост, колебание и неспособност за адекватен отговор на руската агресия. Тази позиция е напълно обоснована, посочва в свой коментар за британското издание The Telegraph журналистът Лиза Хаселдин.

Украинският държавен глава припомни, че още преди година от същата трибуна в Давос е призовал Европа да се научи да се защитава сама. Според него обаче, през изминалия период континентът не е успял да премине от фазата на решителните изявления към реални и ефективни действия.

Зеленски акцентира върху факта, че докато Европа с готовност обсъжда бъдещето, тя системно избягва вземането на трудни решения в настоящето. Справедливостта често остава на заден план, отстъпвайки пред това, което се възприема като „по-належащи“ политически интереси.

Критика бе отправена и към темповете на подкрепа. Според президента помощта, предоставена от началото на пълномащабната война, е била недостатъчна и често закъсняла. Той отбеляза тенденцията европейските политици да се изказват остро спрямо Владимир Путин, санкциите и отбраната, но тези думи рядко да водят до осезаеми резултати на терен.

„Не може да се изгради нов световен ред само с думи“, категоричен бе украинският лидер.

Ключов момент в изказването бе сравнението между европейската политика и действията на Съединените щати. Зеленски посочи успеха на американската администрация в нанасянето на удар по „сенчестия флот“ на Русия, което е блокирало важни финансови потоци за военната машина на Кремъл. В същото време, руският петрол продължава безпрепятствено да се транспортира покрай европейските брегове.

Повдигнат бе и въпросът за правосъдието – докато западните съдилища преследват други авторитарни лидери, Владимир Путин все още успява да избегне отговорност.

На фона на продължаващите дискусии за ролята на Вашингтон в НАТО, Зеленски изрази съмнение в капацитета на Европа да действа самостоятелно. Според него Алиансът все още функционира на базата на вярата, че САЩ винаги ще се притекат на помощ при криза.

„Ами ако не дойдат?“ – попита риторично той, обръщайки се директно към присъстващите европейски лидери.

Анализът на The Telegraph подчертава, че макар речта да изглежда сурова, тя отразява реалността на фронта и дипломатическите усилия. Лиза Хаселдин пише:

„Някои ще заявят, че острата реч на Зеленски е била неуместна, като се има предвид цялата финансова, дипломатическа и военна помощ, която европейските лидери са оказали на Украйна от февруари 2022 г. Но след почти четири години на почти постоянни молби и необходимост да изтръгва значителна подкрепа от Европа думите му бяха напълно справедливи“.

Украинският президент припомни и дадените обещания за членство в ЕС и НАТО още преди началото на пълномащабната инвазия. Част от тези ангажименти са били отложени, а други – фактически нарушени, въпреки постоянните уверения за подкрепа „колкото е необходимо“.

Според коментара в британското издание, целта на Зеленски не е била да обиди своите партньори, а да ги извади от състоянието на самодоволство, което генерира нови рискове за сигурността.

„Украинският президент заявява това не за да навреди на европейските си съюзници, а за да ги събуди… Ако Зеленски не успее да накара Европа да го чуе, никой друг няма да успее да го направи“, заключава авторът.