НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          The Telegraph: Зеленски „събуди“ Европа с остри истини за войната и липсата на решителност

          24 януари 2026 | 12:17 500
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи изключително остри послания към европейските лидери по време на Световния икономически форум в Давос. В речта си той обвини Европа в слабост, колебание и неспособност за адекватен отговор на руската агресия. Тази позиция е напълно обоснована, посочва в свой коментар за британското издание The Telegraph журналистът Лиза Хаселдин.

          - Реклама -

          Украинският държавен глава припомни, че още преди година от същата трибуна в Давос е призовал Европа да се научи да се защитава сама. Според него обаче, през изминалия период континентът не е успял да премине от фазата на решителните изявления към реални и ефективни действия.

          Зеленски акцентира върху факта, че докато Европа с готовност обсъжда бъдещето, тя системно избягва вземането на трудни решения в настоящето. Справедливостта често остава на заден план, отстъпвайки пред това, което се възприема като „по-належащи“ политически интереси.

          Критика бе отправена и към темповете на подкрепа. Според президента помощта, предоставена от началото на пълномащабната война, е била недостатъчна и често закъсняла. Той отбеляза тенденцията европейските политици да се изказват остро спрямо Владимир Путин, санкциите и отбраната, но тези думи рядко да водят до осезаеми резултати на терен.

          „Не може да се изгради нов световен ред само с думи“, категоричен бе украинският лидер.

          Ключов момент в изказването бе сравнението между европейската политика и действията на Съединените щати. Зеленски посочи успеха на американската администрация в нанасянето на удар по „сенчестия флот“ на Русия, което е блокирало важни финансови потоци за военната машина на Кремъл. В същото време, руският петрол продължава безпрепятствено да се транспортира покрай европейските брегове.

          Повдигнат бе и въпросът за правосъдието – докато западните съдилища преследват други авторитарни лидери, Владимир Путин все още успява да избегне отговорност.

          На фона на продължаващите дискусии за ролята на Вашингтон в НАТО, Зеленски изрази съмнение в капацитета на Европа да действа самостоятелно. Според него Алиансът все още функционира на базата на вярата, че САЩ винаги ще се притекат на помощ при криза.

          „Ами ако не дойдат?“ – попита риторично той, обръщайки се директно към присъстващите европейски лидери.

          Анализът на The Telegraph подчертава, че макар речта да изглежда сурова, тя отразява реалността на фронта и дипломатическите усилия. Лиза Хаселдин пише:

          „Някои ще заявят, че острата реч на Зеленски е била неуместна, като се има предвид цялата финансова, дипломатическа и военна помощ, която европейските лидери са оказали на Украйна от февруари 2022 г. Но след почти четири години на почти постоянни молби и необходимост да изтръгва значителна подкрепа от Европа думите му бяха напълно справедливи“.

          Украинският президент припомни и дадените обещания за членство в ЕС и НАТО още преди началото на пълномащабната инвазия. Част от тези ангажименти са били отложени, а други – фактически нарушени, въпреки постоянните уверения за подкрепа „колкото е необходимо“.

          Според коментара в британското издание, целта на Зеленски не е била да обиди своите партньори, а да ги извади от състоянието на самодоволство, което генерира нови рискове за сигурността.

          „Украинският президент заявява това не за да навреди на европейските си съюзници, а за да ги събуди… Ако Зеленски не успее да накара Европа да го чуе, никой друг няма да успее да го направи“, заключава авторът.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи изключително остри послания към европейските лидери по време на Световния икономически форум в Давос. В речта си той обвини Европа в слабост, колебание и неспособност за адекватен отговор на руската агресия. Тази позиция е напълно обоснована, посочва в свой коментар за британското издание The Telegraph журналистът Лиза Хаселдин.

          - Реклама -

          Украинският държавен глава припомни, че още преди година от същата трибуна в Давос е призовал Европа да се научи да се защитава сама. Според него обаче, през изминалия период континентът не е успял да премине от фазата на решителните изявления към реални и ефективни действия.

          Зеленски акцентира върху факта, че докато Европа с готовност обсъжда бъдещето, тя системно избягва вземането на трудни решения в настоящето. Справедливостта често остава на заден план, отстъпвайки пред това, което се възприема като „по-належащи“ политически интереси.

          Критика бе отправена и към темповете на подкрепа. Според президента помощта, предоставена от началото на пълномащабната война, е била недостатъчна и често закъсняла. Той отбеляза тенденцията европейските политици да се изказват остро спрямо Владимир Путин, санкциите и отбраната, но тези думи рядко да водят до осезаеми резултати на терен.

          „Не може да се изгради нов световен ред само с думи“, категоричен бе украинският лидер.

          Ключов момент в изказването бе сравнението между европейската политика и действията на Съединените щати. Зеленски посочи успеха на американската администрация в нанасянето на удар по „сенчестия флот“ на Русия, което е блокирало важни финансови потоци за военната машина на Кремъл. В същото време, руският петрол продължава безпрепятствено да се транспортира покрай европейските брегове.

          Повдигнат бе и въпросът за правосъдието – докато западните съдилища преследват други авторитарни лидери, Владимир Путин все още успява да избегне отговорност.

          На фона на продължаващите дискусии за ролята на Вашингтон в НАТО, Зеленски изрази съмнение в капацитета на Европа да действа самостоятелно. Според него Алиансът все още функционира на базата на вярата, че САЩ винаги ще се притекат на помощ при криза.

          „Ами ако не дойдат?“ – попита риторично той, обръщайки се директно към присъстващите европейски лидери.

          Анализът на The Telegraph подчертава, че макар речта да изглежда сурова, тя отразява реалността на фронта и дипломатическите усилия. Лиза Хаселдин пише:

          „Някои ще заявят, че острата реч на Зеленски е била неуместна, като се има предвид цялата финансова, дипломатическа и военна помощ, която европейските лидери са оказали на Украйна от февруари 2022 г. Но след почти четири години на почти постоянни молби и необходимост да изтръгва значителна подкрепа от Европа думите му бяха напълно справедливи“.

          Украинският президент припомни и дадените обещания за членство в ЕС и НАТО още преди началото на пълномащабната инвазия. Част от тези ангажименти са били отложени, а други – фактически нарушени, въпреки постоянните уверения за подкрепа „колкото е необходимо“.

          Според коментара в британското издание, целта на Зеленски не е била да обиди своите партньори, а да ги извади от състоянието на самодоволство, което генерира нови рискове за сигурността.

          „Украинският президент заявява това не за да навреди на европейските си съюзници, а за да ги събуди… Ако Зеленски не успее да накара Европа да го чуе, никой друг няма да успее да го направи“, заключава авторът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Европейският съюз спешно изпраща нова пратка аварийни генератори в Украйна

          Пламена Ганева -
          Европейската комисия обяви, че ще изпрати нова пратка от 447 аварийни генератора на стойност 3,7 милиона евро в Украйна. Тази помощ е част от...
          Политика

          Мицотакис пред Euronews: Европа не може да се присъедини към „Съвета за мир“ на Тръмп

          Георги Петров -
          Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис изрази ясна позиция относно новата геополитическа инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че европейските страни масово ще останат извън...
          Война

          Руски удари убиха един човек и раниха 23 в Киев и Харков

          Пламена Ганева -
          През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions