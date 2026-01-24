Тежък инцидент бе регистриран рано тази сутрин в пловдивския квартал „Южен“, известен като „Кючука“. Тялото на мъж е било открито на улица „Асен Христофоров“, съобщиха официално от полицията.

По първоначални данни на разследващите, основната версия е, че човекът е скочил от висок жилищен блок в района. Към момента самоличността на загиналия все още не е установена от органите на реда.

При първоначалния оглед съдебните медици не са констатирали следи от насилие по тялото, което насочва разследването към версията за фатален скок от високо. Районът бе отцепен от полицейски екипи, като на мястото е пристигнал и екип на Спешна помощ. По случая вече е образувано досъдебно производство за пълното изясняване на обстоятелствата около смъртта.