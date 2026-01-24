НА ЖИВО
          Инциденти

          Трагедия в София: Пожар в жилищен блок взе жертва, има и пострадали деца

          24 януари 2026 | 11:01
          Тежък инцидент беляза нощта в столицата, след като мощен пожар избухна в жилищна сграда в централната част на София. Огънят е обхванал апартаменти в блок 28 на улица „Опълченска“, разположен в непосредствена близост до кръстовището с улица „Цар Симеон“.

          Сигналът за бедствието е вдигнал на крак екипите на спешните служби. На мястото незабавно са изпратени шест противопожарни автомобила, две линейки и множество полицейски патрули. Районът е бил отцепен от органите на реда, за да се осигури периметър за работа на огнеборците и да се гарантира безопасността на преминаващите.

          Позовавайки се на свидетелски разкази, споделени в групата „Забелязано в София“ във Фейсбук, ситуацията е довела до фатален край за един от обитателите. Хората, които са били евакуирани от сградата по време на стихията, съобщават за една загинала жена. Драмата се задълбочава от информацията за състоянието на останалите потърпевши.

          Според очевидците, двама възрастни са били изведени в критично състояние. Засегнати от пожара са и две деца, които също са пострадали при инцидента. По думите на съседите, състоянието на непълнолетните е било стабилизирано след намесата на медиците.

          Заради гъстия дим и опасността от разрастване на пламъците, живущите в сградата са били евакуирани по спешност. Към настоящия момент информацията за жертвите и пострадалите се базира основно на разкази на свидетели от мястото на събитието и публикации в социалните мрежи.

          Очаква се официално становище от Министерство на вътрешните работи и пожарната безопасност, което да потвърди причините за възникването на огъня, както и точния брой и състояние на пострадалите граждани.

