      събота, 24.01.26
          Тръмп обвини властите в Минесота в подбуждане към въстание след смъртоносна стрелба

          24 януари 2026
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини кмета на Минеаполис и губернатора на Минесота в „подбуждане към въстание“ заради реакцията им на убийството на цивилен гражданин в града от федерални служители. Тръмп публикува съобщение в социалните мрежи, в което заяви:

          „Кметът и губернаторът подбуждат към въстание със своята помпозна, опасна и арогантна реторика“, като така изостри противопоставянето си с демократичния кмет Джейкъб Фрей и губернатора Тим Уолц.

          По-рано Тръмп заплаши да задейства Закона за въстанието, който би му позволил да изпрати войски в Минесота, за да поддържа реда и да предотврати допълнителни протести и насилие.

