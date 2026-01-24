Тръмп обвини властите в Минесота в подбуждане към въстание след смъртоносна стрелба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини кмета на Минеаполис и губернатора на Минесота в „подбуждане към въстание“ заради реакцията им на убийството на цивилен гражданин в града от федерални служители. Тръмп публикува съобщение в социалните мрежи, в което заяви:

„Кметът и губернаторът подбуждат към въстание със своята помпозна, опасна и арогантна реторика", като така изостри противопоставянето си с демократичния кмет Джейкъб Фрей и губернатора Тим Уолц.

По-рано Тръмп заплаши да задейства Закона за въстанието, който би му позволил да изпрати войски в Минесота, за да поддържа реда и да предотврати допълнителни протести и насилие.