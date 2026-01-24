Тръмп похвали британските войници след спор със Стармър за Афганистан

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп направи опит за помирителен жест към британския премиер Киър Стармър на фона на напрежението между двамата относно ролята на британските войници в Афганистан, като ги нарече „сред най-великите от всички воини“.
По-рано тази седмица, в интервю за Fox News, Тръмп предположи, че войски от съюзници в НАТО са избягвали фронтовата линия в Афганистан — коментар, който предизвика остра реакция във Великобритания. След атентатите от 11 септември 457 британски войници загинаха в конфликта. Стармър определи думите на Тръмп като „ужасяващи“.
В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп написа:
След атаките от 11 септември 2001 г. Обединеното кралство и редица европейски държави се присъединиха към Съединените американски щати в Афганистан, след като за първи и единствен път бе задействана клаузата за колективна сигурност на НАТО. В конфликта загинаха и военнослужещи от Канада, Франция, Германия, Италия, Дания и други държави.
В интервюто за Fox News, излъчено в четвъртък, Тръмп заяви:
Тези думи предизвикаха широко възмущение в британския политически спектър. Тръмп допълни и тезата си, че НАТО не би се притекъл на помощ на САЩ, ако бъде помолен.
В петък Стармър реагира с видеообръщение:
Той подчерта, че ако самият той бе направил подобни изказвания, „със сигурност би се извинил“.
Белият дом първоначално отхвърли критиките на Стармър, а по-късно защити президента. Говорителката Тейлър Роджърс заяви пред АФП, че:
Остра реакция дойде и от Дания. Датският премиер Мете Фредериксен разкритикува думите на Тръмп:
Тя подчерта, че Дания е сред страните от НАТО с най-големи загуби на глава от населението. По данни на датската агенция Ritzau, около 12 000 датски войници и цивилни са били изпратени в Афганистан през годините, при население от около 5,4 милиона души през 2003 г.
Датската асоциация на ветераните заяви, че е останала „без думи“, и обяви мълчалив марш в Копенхаген на 31 януари в знак на протест срещу изказванията на Тръмп.