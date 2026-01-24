Тръмп похвали британските войници след спор със Стармър за Афганистан

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп направи опит за помирителен жест към британския премиер Киър Стармър на фона на напрежението между двамата относно ролята на британските войници в Афганистан, като ги нарече „сред най-великите от всички воини“.

По-рано тази седмица, в интервю за Fox News, Тръмп предположи, че войски от съюзници в НАТО са избягвали фронтовата линия в Афганистан — коментар, който предизвика остра реакция във Великобритания. След атентатите от 11 септември 457 британски войници загинаха в конфликта. Стармър определи думите на Тръмп като „ужасяващи“.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп написа:

„ВЕЛИКИТЕ и много ХРАБРИ войници на Обединеното кралство винаги ще бъдат със Съединените американски щати! В Афганистан 457 загинаха, много бяха тежко ранени и те бяха сред най-великите от всички воини. Това е връзка, твърде силна, за да бъде някога разкъсана.“

След атаките от 11 септември 2001 г. Обединеното кралство и редица европейски държави се присъединиха към Съединените американски щати в Афганистан, след като за първи и единствен път бе задействана клаузата за колективна сигурност на НАТО. В конфликта загинаха и военнослужещи от Канада, Франция, Германия, Италия, Дания и други държави.

В интервюто за Fox News, излъчено в четвъртък, Тръмп заяви:

„Те ще кажат, че са изпратили войски в Афганистан. И те го направиха, но стояха малко встрани, малко извън фронтовата линия.“

Тези думи предизвикаха широко възмущение в британския политически спектър. Тръмп допълни и тезата си, че НАТО не би се притекъл на помощ на САЩ, ако бъде помолен.

В петък Стармър реагира с видеообръщение:

„Нека започна, като отдам почит на 457 от нашите въоръжени сили, които загубиха живота си в Афганистан. Има и много ранени, някои с наранявания, променили живота им. Забележките на президента Тръмп са обидни и, честно казано, ужасяващи.“

Той подчерта, че ако самият той бе направил подобни изказвания, „със сигурност би се извинил“.

Белият дом първоначално отхвърли критиките на Стармър, а по-късно защити президента. Говорителката Тейлър Роджърс заяви пред АФП, че:

„Президентът Тръмп е абсолютно прав — Съединените американски щати са направили повече за НАТО, отколкото всяка друга страна в алианса взети заедно.“

Остра реакция дойде и от Дания. Датският премиер Мете Фредериксен разкритикува думите на Тръмп:

„Неприемливо е американският президент да поставя под въпрос ангажимента на съюзническите войници в Афганистан.“

Тя подчерта, че Дания е сред страните от НАТО с най-големи загуби на глава от населението. По данни на датската агенция Ritzau, около 12 000 датски войници и цивилни са били изпратени в Афганистан през годините, при население от около 5,4 милиона души през 2003 г.

Датската асоциация на ветераните заяви, че е останала „без думи“, и обяви мълчалив марш в Копенхаген на 31 януари в знак на протест срещу изказванията на Тръмп.