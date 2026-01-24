НА ЖИВО
          Политика

          Тръмп праща Джей Ди Ванс в Армения и Азербайджан

          24 януари 2026 | 09:52
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще посети Армения и Азербайджан през февруари, за да подкрепи усилията за мир в региона, обяви президентът Доналд Тръмп. Визитата ще има за цел да „надгради“ усилията, започнали през август 2023 г., когато Армения и Азербайджан подписаха мирно споразумение с посредничеството на САЩ, за да сложат край на десетилетияния конфликт за региона Нагорни Карабах. Споразумението беше постигнато, след като Азербайджан пое контрола над региона през 2023 г.

          Тръмп изрази благодарност към президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян за тяхната ангажираност към спазването на мирното споразумение. Той добави, че през февруари вицепрезидентът Ванс ще посети и двете държави, за да ускорят усилията за мир и да напреднат в „Пътя на Тръмп“ за международен мир и просперитет.

          Съществуващият коридор през Армения, създаден като част от споразумението, свързва Азербайджан с неговия анклав Нахичеван, който се намира на запад. Споразумението предоставя на САЩ права за развитие на този транзитен коридор. Тръмп посочи, че САЩ ще засилят стратегическото си партньорство с Азербайджан и ще започнат нови сделки за ядрено сътрудничество с Армения, както и продажба на отбранително оборудване на Азербайджан, включително бронежилетки и лодки.

          Държавният департамент на САЩ съобщи, че този месец Армения ще предостави на САЩ близо три четвърти от правата за развитие на коридора. Държавният секретар Марко Рубио се срещна с външния министър на Азербайджан и похвали доставките на гориво от Азербайджан за Армения, които той определи като доказателство за ангажимента на страната към мирното споразумение.

