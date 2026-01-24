НА ЖИВО
          Три часа на ден в задръствания: Пловдив на 16-о място в Европа по натоварен трафик

          24 януари 2026 | 09:01
          Снимка: Община Пловдив
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Пловдив остава един от градовете с най-натоварен трафик в Европа. Според последните измервания на холандска компания за транспортен и навигационен софтуер, пловдивчани прекарват средно по 118 часа годишно в пътуване, което е с пет часа повече от времето, което софиянци прекарват в задръствания. Градът се нарежда на 16-о място в Европа и на 49-о място в света по индекс на задръстванията.

          Средната скорост на движение в Пловдив е под 22 километра в час, като София има леко по-висока средна скорост от 22,3 км/ч. В час пик някои райони на Пловдив са толкова задръстени, че често е по-бързо да се преместваш пеша, отколкото с автомобил.

          „Когато са пиковите часове, се пътува по-бавно. Новите кръстовища имат синхронизация на част от светофарите, но тя не е напълно реализирана поради технологични ограничения. Проблемът е, че по близки разстояния има повече светофари, което води до по-плътен трафик“, сподели Николай Душков, заместник-кмет по транспорта.

          Пловдив е най-гъсто населеният град в България, а слабото разширяване на уличната мрежа и голямото нарастване на броя на автомобилите усложняват ситуацията. Въпреки усилията на местната власт да подобри състоянието на трафика, градският транспорт в Пловдив остава недостатъчно привлекателен за гражданите. В отговор на това местната администрация обяви намерения за подобряване на чистотата в автобусите и редовността на линиите.

          Тази година трафикът в Пловдив леко се е подобрил в сравнение с предходната, но в пиковите часове остава изключително бавен и труден за преминаване.

