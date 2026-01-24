В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях

Споразумението, за което намекна американският президент Доналд Тръмп, предизвика сериозно вълнение в Дания и Гренландия. Въпреки оптимистичните изказвания на Тръмп, който уверява, че „те ще бъдат много щастливи“ от новата сделка, местните жители и властите все още не разбират напълно какво означава то за тях. Според Тръмп, това е „страхотна сделка за всички“, но остава неясно как ще се развият отношенията между Гренландия и Съединените щати след обявената рамка за споразумение.

На 24 януари, след изявления на Тръмп в Давос, датският външен министър Ларс Локке Расмусен изрази известна облекченост, като сподели, че Тръмп е изключил възможността за нападение срещу Гренландия и че митата върху гренландски стоки за момента няма да бъдат наложени. Въпреки тези положителни новини, Расмусен подчерта, че Дания продължава да се стреми към добри отношения със САЩ, но остава категорична в своята позиция по отношение на суверенитета на Кралство Дания. Премиерът Мете Фредериксен също ясно заяви, че въпросите за суверенитета на Гренландия не подлежат на преговори.

Как реагират хората в Гренландия? Според анкета на датското радио в Нуук, много жители на Гренландия се съмняват в искреността на Тръмп и не вярват, че промените ще бъдат от полза за тях. „В един момент той ни заплашва с насилие, а в следващия казва, че няма да използва сила. Това е безсмислено“, споделя един от участниците в анкетата. Друг добавя: „Не искаме да бъдем превзети, по никакъв начин. Той не може просто да купи Гренландия.“

В интервю за американската телевизия CNBC, Тръмп сподели, че част от споразумението би включвала включването на Гренландия в система за противоракетна отбрана и предоставянето на права върху природни ресурси, включително полезни изкопаеми. Това предизвика недоволство, особено след като Тръмп обсъжда тези въпроси с генералния секретар на НАТО, без да се консултира с правителството на Гренландия. Гренландската депутатка Аая Хемниц категорично отговори, че НАТО няма мандат да преговаря за ресурси на Гренландия без тяхно участие.

Гренландия, която е автономна територия в рамките на Кралство Дания, очаква да разбере какво ще донесе това споразумение за тяхното бъдеще. Местните жители настояват за правото сами да определят съдбата си и да решават как да управляват своите природни ресурси, без външна намеса. Въпреки намаляването на митата, те искат да имат пълен контрол върху своите въпроси и да не бъдат използвани като разменна монета в геополитическите игри.