      събота, 24.01.26
          Начало Свят Общество

          Венецуела планира увеличение на производството на петрол с 18% до 2026 г. чрез реформи за отваряне на сектора за частни инвеститори

          24 януари 2026 | 23:39 40
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуела възнамерява да увеличи производството на петрол с 18% през 2026 г., като част от планираните реформи в сектора, които ще отворят индустрията за частни инвеститори, съобщи ръководителят на държавната петролна компания PDVSA, Хектор Обрегон.

          „Имахме закон, който вече не отговаряше на нуждите на индустрията“, каза Обрегон и добави, че целта е увеличение с поне 18 процента в добива, който в момента е около един милион барела дневно.

          

          Според анализатори, предложените реформи и законопроектът, който бе приет на първо четене в четвъртък, са изготвени под натиск от Вашингтон, след ареста на венецуелския лидер Николас Мадуро от американски специални части. Доналд Тръмп, президент на САЩ, е изразявал интерес към петролните ресурси на Венецуела.

          При окончателното приемане на закона, той ще премахне десетилетия на строг държавен контрол върху петролния сектор, който беше затегнат по времето на социалистическия лидер Уго Чавес, ментор на Мадуро.

          

