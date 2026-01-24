Вятърен проект за 800 млн. евро в Република Сръбска бе възложен без търг на китайско-сингапурски консорциум

Китайско-сингапурски консорциум ще изгради вятърна електроцентрала на стойност около 800 млн. евро в Република Сръбска, без провеждане на обществен търг. Проектът е възложен чрез директно споразумение между правителството на РС и компаниите Zhongji Construction (Китай) и Zodic Energy (Сингапур) — фирма, регистрирана преди по-малко от година и с ограничено публично присъствие.

Първоначално проектът е бил предоставен на друг китайско-сингапурски консорциум, който впоследствие се е оттеглил без официално обяснение. Вятропаркът, преименуван на „Леотар“, ще бъде изграден в района на Требине и ще има инсталирана мощност от 535 мегавата.

От Трансперънси Интернешънъл БиХ предупреждават, че директното възлагане без конкуренция носи сериозни рискове.

„Подобен подход създава условия за непрозрачност и фаворизиране на инвеститори, както и за бъдещи правни и финансови проблеми“, посочват от организацията.

Според антикорупционните експерти липсата на открита процедура подкопава общественото доверие, ограничава пазарната конкуренция и може да доведе до неблагоприятни последици за публичните финанси в дългосрочен план.