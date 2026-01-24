Вятърен проект за 800 млн. евро в Република Сръбска бе възложен без търг на китайско-сингапурски консорциум

Китайско-сингапурски консорциум ще изгради вятърна електроцентрала на стойност около 800 млн. евро в Република Сръбска, без провеждане на обществен търг. Проектът е възложен чрез директно споразумение между правителството на РС и компаниите Zhongji Construction (Китай) и Zodic Energy (Сингапур) — фирма, регистрирана преди по-малко от година и с ограничено публично присъствие.
Първоначално проектът е бил предоставен на друг китайско-сингапурски консорциум, който впоследствие се е оттеглил без официално обяснение. Вятропаркът, преименуван на „Леотар“, ще бъде изграден в района на Требине и ще има инсталирана мощност от 535 мегавата.
От Трансперънси Интернешънъл БиХ предупреждават, че директното възлагане без конкуренция носи сериозни рискове.
Според антикорупционните експерти липсата на открита процедура подкопава общественото доверие, ограничава пазарната конкуренция и може да доведе до неблагоприятни последици за публичните финанси в дългосрочен план.
