НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Вятърен проект за 800 млн. евро в Република Сръбска бе възложен без търг на китайско-сингапурски консорциум

          24 януари 2026 | 22:04 00
          Снимка: Ibrahim kivci / Pixabay
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Китайско-сингапурски консорциум ще изгради вятърна електроцентрала на стойност около 800 млн. евро в Република Сръбска, без провеждане на обществен търг. Проектът е възложен чрез директно споразумение между правителството на РС и компаниите Zhongji Construction (Китай) и Zodic Energy (Сингапур) — фирма, регистрирана преди по-малко от година и с ограничено публично присъствие.

          - Реклама -

          Първоначално проектът е бил предоставен на друг китайско-сингапурски консорциум, който впоследствие се е оттеглил без официално обяснение. Вятропаркът, преименуван на „Леотар“, ще бъде изграден в района на Требине и ще има инсталирана мощност от 535 мегавата.

          От Трансперънси Интернешънъл БиХ предупреждават, че директното възлагане без конкуренция носи сериозни рискове.

          „Подобен подход създава условия за непрозрачност и фаворизиране на инвеститори, както и за бъдещи правни и финансови проблеми“, посочват от организацията.

          Според антикорупционните експерти липсата на открита процедура подкопава общественото доверие, ограничава пазарната конкуренция и може да доведе до неблагоприятни последици за публичните финанси в дългосрочен план.

          Китайско-сингапурски консорциум ще изгради вятърна електроцентрала на стойност около 800 млн. евро в Република Сръбска, без провеждане на обществен търг. Проектът е възложен чрез директно споразумение между правителството на РС и компаниите Zhongji Construction (Китай) и Zodic Energy (Сингапур) — фирма, регистрирана преди по-малко от година и с ограничено публично присъствие.

          - Реклама -

          Първоначално проектът е бил предоставен на друг китайско-сингапурски консорциум, който впоследствие се е оттеглил без официално обяснение. Вятропаркът, преименуван на „Леотар“, ще бъде изграден в района на Требине и ще има инсталирана мощност от 535 мегавата.

          От Трансперънси Интернешънъл БиХ предупреждават, че директното възлагане без конкуренция носи сериозни рискове.

          „Подобен подход създава условия за непрозрачност и фаворизиране на инвеститори, както и за бъдещи правни и финансови проблеми“, посочват от организацията.

          Според антикорупционните експерти липсата на открита процедура подкопава общественото доверие, ограничава пазарната конкуренция и може да доведе до неблагоприятни последици за публичните финанси в дългосрочен план.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мелони защити италианските войници след критиките на Тръмп за ролята на НАТО в Афганистан

          Красимир Попов -
          Италианският премиер Джорджа Мелони се присъедини към критиките срещу изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на съюзническите войски от НАТО в...
          Политика

          Кметът на Минеаполис призова Тръмп да прекрати имиграционната операция след втори смъртоносен инцидент

          Красимир Попов -
          Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова Доналд Тръмп да прекрати мащабната операция на федералните имиграционни служби в града, след като при втори смъртоносен инцидент...
          Крими

          Испанската полиция освободи 15 китайски жени, държани в робски условия за проституция в Палма де Майорка

          Красимир Попов -
          Испанската полиция съобщи, че е освободила 15 китайски жени, принудени да се занимават с проституция при „робски условия“ в Палма де Майорка, столицата на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions