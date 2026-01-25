НА ЖИВО
          25 чувала с тела получени след свлачище в Индонезия, 11 жертви идентифицирани

          25 януари 2026 | 22:41 10
          Снимка: БГНЕС
          Индонезийската полиция съобщи, че екипът за идентификация на жертви при бедствия (DVI) е получил 25 чувала с тела след свлачище, което се е случило на 24 януари в района Чисаруа в провинция Западна Ява, съобщи The Peninsula.

          „Към 17:00 часа местно време 11 жертви са били окончателно идентифицирани, докато останалите тела все още преминават през посмъртни експертизи.“ – заяви Хендра Рохмаван, говорител на полицията на Западна Ява.

          По думите му, идентифицираните жертви включват 10 цели тела и една отделна част от тяло. Процесът на идентификация се извършва предпазливо, с използване на съдебномедицински и научни методи, за да се гарантира точността.

          Операциите по издирване и спасяване временно са били преустановени поради неблагоприятни условия на терен, но се очаква да бъдат възобновени на 26 януари, добави Рохмаван.

          Свлачището, което удари района Чисаруа рано на 24 януари, е било предизвикано от обилни валежи след дни на интензивни дъждове, като е причинило значителни щети в засегнатата зона.

