Александър Вучич: Проблеми с присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г.

Председателят на Сърбия, Александър Вучич, заяви днес, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г. може да срещне сериозни препятствия, като изтъкна, че някои членове на ЕС ще имат възражения срещу този процес. Според Вучич, част от мирния план на Украйна предвижда, ако бъде постигнато споразумение с Русия, Украйна да стане част от ЕС още на 1 януари 2027 г.

„Дочух, че част от мирния план, ако Русия и Украйна го достигнат, не зависи само от тези две страни, но и от добра част от международната общност. Част от плана е Украйна да бъде член на ЕС от 1 януари 2027 г". каза Вучич на заседание на кабинета.

Вучич изрази опасения, че държави като Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се съгласят с подобна стъпка. Той подчерта, че това ще доведе до промени в процедурите за присъединяване, които ще бъдат в противоречие с установените правила на ЕС.

„Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се споразумеят за това“, прогнозира Вучич.

„Ще има промени в процедурата със сила, противоречащи на правилата и всичко останало“, каза той.

Тези коментари на Вучич подчертават напрежението и несигурността, свързани с възможното разширяване на ЕС в контекста на конфликта в Украйна и бъдещето на евроатлантическите отношения в региона.