НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Александър Вучич: Проблеми с присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г.

          25 януари 2026 | 19:31 410
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Сърбия, Александър Вучич, заяви днес, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г. може да срещне сериозни препятствия, като изтъкна, че някои членове на ЕС ще имат възражения срещу този процес. Според Вучич, част от мирния план на Украйна предвижда, ако бъде постигнато споразумение с Русия, Украйна да стане част от ЕС още на 1 януари 2027 г.

          „Дочух, че част от мирния план, ако Русия и Украйна го достигнат, не зависи само от тези две страни, но и от добра част от международната общност. Част от плана е Украйна да бъде член на ЕС от 1 януари 2027 г“. каза Вучич на заседание на кабинета.

          - Реклама -

          Вучич изрази опасения, че държави като Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се съгласят с подобна стъпка. Той подчерта, че това ще доведе до промени в процедурите за присъединяване, които ще бъдат в противоречие с установените правила на ЕС.

          „Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се споразумеят за това“, прогнозира Вучич.

          „Ще има промени в процедурата със сила, противоречащи на правилата и всичко останало“, каза той.

          Тези коментари на Вучич подчертават напрежението и несигурността, свързани с възможното разширяване на ЕС в контекста на конфликта в Украйна и бъдещето на евроатлантическите отношения в региона.

          Председателят на Сърбия, Александър Вучич, заяви днес, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г. може да срещне сериозни препятствия, като изтъкна, че някои членове на ЕС ще имат възражения срещу този процес. Според Вучич, част от мирния план на Украйна предвижда, ако бъде постигнато споразумение с Русия, Украйна да стане част от ЕС още на 1 януари 2027 г.

          „Дочух, че част от мирния план, ако Русия и Украйна го достигнат, не зависи само от тези две страни, но и от добра част от международната общност. Част от плана е Украйна да бъде член на ЕС от 1 януари 2027 г“. каза Вучич на заседание на кабинета.

          - Реклама -

          Вучич изрази опасения, че държави като Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се съгласят с подобна стъпка. Той подчерта, че това ще доведе до промени в процедурите за присъединяване, които ще бъдат в противоречие с установените правила на ЕС.

          „Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се споразумеят за това“, прогнозира Вучич.

          „Ще има промени в процедурата със сила, противоречащи на правилата и всичко останало“, каза той.

          Тези коментари на Вучич подчертават напрежението и несигурността, свързани с възможното разширяване на ЕС в контекста на конфликта в Украйна и бъдещето на евроатлантическите отношения в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Николай Попов: Българите се нуждаят от справедливост на всички нива

          Красимир Попов -
          Моята кауза е толкова подкрепена, защото се боря за справедливост не само за себе си. Това заяви пред БГНЕС Николай Попов, бащата на загиналата...
          Война

          Украйна призова европейските банки и енергийни компании на помощ

          Иван Христов -
          Главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко в интервю пред The Times призова европейските енергийни компании и банки да подкрепят енергийната мрежа на Украйна. „Главният...
          Политика

          Франция арестува танкер от руския „сенчест флот“ в Средиземно море

          Пламена Ганева -
          Френските власти задържаха петролен танкер, заподозрян, че е част от руския т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на международните санкции срещу Москва. Корабът, носещ...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions