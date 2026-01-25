Андрий Йермак възобнови регистрацията си в адвокатурата на Украйна

На 23 януари бившият ръководител на Офиса на президента на Украйна Андрий Йермак възстанови правото си да практикува адвокатска професия, според статия в изданието „Главком“.

„Правото да практикува адвокатска професия е възстановено в съответствие с параграф 1, част 4, член 31 от Закона на Украйна „За адвокатурата и адвокатската дейност“ от 23 януари 2026 г., въз основа на заявление на адвоката“, се казва в изявление на уебсайта на Националната адвокатска колегия на Украйна.

Според Единния регистър на адвокатите, Квалификационно-дисциплинарната комисия на Адвокатската колегия на град Киев е издала на Йермак удостоверение за право да практикува адвокатска професия през декември 1995 г. Той е прекратил адвокатската си практика на 20 декември 2020 г., когато е станал ръководител на Офиса на президента. Преди това е имал близо 25 години опит като адвокат.

След претърсвания на дома на Йермак от НАБУ, медиите съобщиха, че той уж „отива на фронта“. Министерството на отбраната обаче отговори, че Йермак не е подал заявление за военна служба.

Йермак фигурира в „записите на Миндич“ под псевдонима „Али Баба“. По-конкретно, той е участвал в срещи и е давал инструкции как да се окаже натиск върху НАБУ и САП. Няколко дни преди оставката на ръководителя на Администрацията на президента стана ясно, че ръководителите на НАБУ и САП са предупредили президента за евентуални обвинения срещу Йермак и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, но след това Володимир Зеленски ги е назначил за ръководители на украинската преговорна делегация. Източници уточниха, че бившият ръководител на Офиса на президента е обвинен в интерес към една от сградите в кооперация „Династия“.

По време на заседание на парламентарната Временна разследваща комисия на 15 януари, Семьон Кривонос, директор на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, и Александър Клименко, ръководител на Специализираната прокуратура за борба с корупцията, заявиха, че на Йермак все още не са връчени подозрения относно „Мидас“.