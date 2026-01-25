НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Атанасов: Радев да уточни позицията си по оста Русия – Украйна

          25 януари 2026 | 12:41 680
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова президента Румен Радев да обясни къде стои по въпроса за конфликта между Русия и Украйна. „Не по думите, а по делата трябва да съдим хората“, подчерта той пред БНР, като припомни, че по разпореждане на Радев по време на служебното му правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.

          - Реклама -

          „На този етап на базата на позициите, които е заемал Радев като президент, не намираме основание за сътрудничество“, заяви Атанасов. Той посочи, че имат „тежки разминавания“, особено по външнополитическа линия.

          По думите му Радев не е „новото лице в политиката“ и лидерът на ДСБ очаква от него да влезе в комуникация с българското общество чрез медиите и да отговори на важни въпроси.

          Атанасов коментира и изборните промени, като отбеляза наличие на разрив в управляващата коалиция.

          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова президента Румен Радев да обясни къде стои по въпроса за конфликта между Русия и Украйна. „Не по думите, а по делата трябва да съдим хората“, подчерта той пред БНР, като припомни, че по разпореждане на Радев по време на служебното му правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.

          - Реклама -

          „На този етап на базата на позициите, които е заемал Радев като президент, не намираме основание за сътрудничество“, заяви Атанасов. Той посочи, че имат „тежки разминавания“, особено по външнополитическа линия.

          По думите му Радев не е „новото лице в политиката“ и лидерът на ДСБ очаква от него да влезе в комуникация с българското общество чрез медиите и да отговори на важни въпроси.

          Атанасов коментира и изборните промени, като отбеляза наличие на разрив в управляващата коалиция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Караджов: България се подписа върху хартата на Тръмп, за да се подмаже

          Пламена Ганева -
          Журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов коментира, че решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп е...
          Общество

          Десетки домакинства пет дни без парно във Велико Търново

          Пламена Ганева -
          Десетки домакинства във Велико Търново остават без топло вече пети ден заради авария в системата на частната „Топлофикация“. Проблемът засяга абонати от над 15...
          Политика

          Деница Сачева: Надеждата на Радев е балон

          Пламена Ганева -
          Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че надеждата, която президентът Румен Радев носи на част от българското общество, е „балон“ без реална...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions