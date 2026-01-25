Атанасов: Радев да уточни позицията си по оста Русия – Украйна

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов призова президента Румен Радев да обясни къде стои по въпроса за конфликта между Русия и Украйна. „Не по думите, а по делата трябва да съдим хората“, подчерта той пред БНР, като припомни, че по разпореждане на Радев по време на служебното му правителство беше спряна военнотехническата помощ за Украйна.

„На този етап на базата на позициите, които е заемал Радев като президент, не намираме основание за сътрудничество“, заяви Атанасов. Той посочи, че имат „тежки разминавания“, особено по външнополитическа линия.

По думите му Радев не е „новото лице в политиката“ и лидерът на ДСБ очаква от него да влезе в комуникация с българското общество чрез медиите и да отговори на важни въпроси.

Атанасов коментира и изборните промени, като отбеляза наличие на разрив в управляващата коалиция.