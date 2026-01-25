НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Атлетико Мадрид победи Майорка с 3:0

          Третият гол за мадридчани падна след аржентинска комбинация

          25 януари 2026 | 17:32 180
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико Мадрид победи с 3:0 Майорка в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига. 

          - Реклама -

          Заслуга за две от трите попадения имаше Маркос Йоренте, а те бяха дело на Александър Сьорлот и Диего Лопес, който имаше малшанса да си отбележи автогол. Третият гол за мадридчани падна след аржентинска комбинация. 

          „Дюшекчиите“ са на трето място в класирането на Ла Лига с 44 точки. Лидерът Реал Мадрид има 51, а Барселона е с 49 и предстоящ мач срещу Овиедо. Майорка заема 16-ата позиция с 21 точки, като Алавес, който е първият отбор под чертата има 19 и мач по-малко. 

          Атлетико Мадрид поведе в резултата в 22-рата минута. Зрелищно воле на Маркос Йоренте принуди Лео Роман да направи впечатляващо спасяване, но отбитата топка попада в Сорлот, който не сгреши за 1:0.

          Четвърт час преди края Йоренте пусна остър пас в наказателното поле, където Матеу Морей се опита да изчисти, но прати топката в гърба на Диего Лопес и тя влетя в мрежата на Лео Роман. 

          Аржентинска комбинация оформи крайния резултат в 87-ата минута. Хулиан Алварес центрира от корнер, Нико Гонсалес продължи топката, а навлезлият в наказателното поле Тиаго Алмада си освободи пространство за изстрел и не остави никакъв шанс на Лео Роман с мощен шут. 

          Атлетико Мадрид победи с 3:0 Майорка в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига. 

          - Реклама -

          Заслуга за две от трите попадения имаше Маркос Йоренте, а те бяха дело на Александър Сьорлот и Диего Лопес, който имаше малшанса да си отбележи автогол. Третият гол за мадридчани падна след аржентинска комбинация. 

          „Дюшекчиите“ са на трето място в класирането на Ла Лига с 44 точки. Лидерът Реал Мадрид има 51, а Барселона е с 49 и предстоящ мач срещу Овиедо. Майорка заема 16-ата позиция с 21 точки, като Алавес, който е първият отбор под чертата има 19 и мач по-малко. 

          Атлетико Мадрид поведе в резултата в 22-рата минута. Зрелищно воле на Маркос Йоренте принуди Лео Роман да направи впечатляващо спасяване, но отбитата топка попада в Сорлот, който не сгреши за 1:0.

          Четвърт час преди края Йоренте пусна остър пас в наказателното поле, където Матеу Морей се опита да изчисти, но прати топката в гърба на Диего Лопес и тя влетя в мрежата на Лео Роман. 

          Аржентинска комбинация оформи крайния резултат в 87-ата минута. Хулиан Алварес центрира от корнер, Нико Гонсалес продължи топката, а навлезлият в наказателното поле Тиаго Алмада си освободи пространство за изстрел и не остави никакъв шанс на Лео Роман с мощен шут. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Челси се завърна в топ 4

          Станимир Бакалов -
          Челси се завърна в топ 4 на Висшата лига, след като постигна категорична победа с 3:1 при гостуването на Кристъл Палас от 23-ия кръг...
          Спорт

          Хулио Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

          Станимир Бакалов -
          Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от показаното от тима при победата с 2:1 над словашкия Тренчин. Испанецът е на мнение, че свършената...
          Спорт

          Левски завърши лагера със силна игра и победа

          Станимир Бакалов -
          Левски победи Тренчин с 2:1 в последната си контрола от подготвителния лагер в Белек. Успехът е първи за тима на Хулио Веласкес в контролите тази...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions