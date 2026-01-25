Атлетико Мадрид победи Майорка с 3:0

Атлетико Мадрид победи с 3:0 Майорка в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига.

- Реклама -

Заслуга за две от трите попадения имаше Маркос Йоренте, а те бяха дело на Александър Сьорлот и Диего Лопес, който имаше малшанса да си отбележи автогол. Третият гол за мадридчани падна след аржентинска комбинация.

„Дюшекчиите“ са на трето място в класирането на Ла Лига с 44 точки. Лидерът Реал Мадрид има 51, а Барселона е с 49 и предстоящ мач срещу Овиедо. Майорка заема 16-ата позиция с 21 точки, като Алавес, който е първият отбор под чертата има 19 и мач по-малко.

Атлетико Мадрид поведе в резултата в 22-рата минута. Зрелищно воле на Маркос Йоренте принуди Лео Роман да направи впечатляващо спасяване, но отбитата топка попада в Сорлот, който не сгреши за 1:0.

Четвърт час преди края Йоренте пусна остър пас в наказателното поле, където Матеу Морей се опита да изчисти, но прати топката в гърба на Диего Лопес и тя влетя в мрежата на Лео Роман.

Аржентинска комбинация оформи крайния резултат в 87-ата минута. Хулиан Алварес центрира от корнер, Нико Гонсалес продължи топката, а навлезлият в наказателното поле Тиаго Алмада си освободи пространство за изстрел и не остави никакъв шанс на Лео Роман с мощен шут.