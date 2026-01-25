НА ЖИВО
      неделя, 25.01.26
          Axios: Среща между Путин и Зеленски е „много близо"

          25 януари 2026 | 13:03
          Владимир Путин и Володимир Зеленски
          Владимир Путин и Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Американски представители, участващи в тристранните преговори в Абу Даби, смятат, че се е появила реална възможност за среща лице в лице между президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи Axios, без да разкрива самоличността на събеседниците си.

          „Много сме близо до среща между Путин и Зеленски“, заяви неназован американски представител, коментирайки разговорите в ОАЕ, които се проведоха в събота.

          Той също така предположи, че ако следващият кръг от тристранните преговори в Абу Даби е успешен, може да се отвори възможност за срещи между двете страни в Москва или Киев.

          „Вярваме, че подобни срещи трябва да се проведат преди срещата на лидерите. Не мислим, че сме далеч от това. Ако продължим по сегашния си път, ще стигнем до там“, казва източникът на изданието.

