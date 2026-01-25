НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Балканите губят едни от най-чистите си реки заради бум на бентове и ВЕЦ

          25 януари 2026 | 09:06 120
          Река Арда Снимка: iStock photos / Getty images
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Балканите постепенно губят едни от най-чистите и диви реки в Европа заради увеличаването на бентовете, малките водноелектрически централи и прекомерния добив на седименти. Това показва нов доклад на природозащитните организации „Ривър Уоч“ и „Юронатюр“, публикуван днес и цитиран от Франс прес.

          - Реклама -

          Според авторите на изследването регионът, известен като „синьото сърце на Европа“, е под нарастваща заплаха от инфраструктурни проекти, които нарушават естествения ход на реките и унищожават ключови екосистеми.

          В доклада са анализирани над 83 000 километра реки, като фокусът пада върху т.нар. полуестествени водни течения – с почти непокътнато корито и запазени заливни равнини. През 2012 г. те са представлявали около 30% от реките на Балканите, а през 2025 г. делът им спада до едва 23%. Това означава загуба на близо 2 450 километра почти диви реки, определена като „печална“ от експертите.

          През последните години в региона се наблюдава бум на малки, щедро субсидирани ВЕЦ-ове. По данни от предходен доклад от 2024 г., на Балканите вече има около 1 800 такива централи и над 3 000 проекта за нови.

          Най-сериозно засегнати са Босна и Херцеговина и Албания. В Босна делът на непокътнатите реки е намалял с 23% между 2012 и 2025 г., а в Албания почти естествените речни участъци са спаднали от 68% на 40%.

          Все пак докладът отчита и положителни примери. През 2023 г. албанското правителство обяви река Вьоса – една от последните диви реки в Европа – за национален парк. Това решение е довело до блокирането на близо 40 планирани бента. Подобни правни победи са помогнали да бъдат спасени около 200 километра големи реки и 700 километра по-малки водни течения в региона.

          Природозащитниците предупреждават, че без спешни мерки Балканите рискуват да изгубят уникалното си природно наследство, което има ключово значение за биоразнообразието на цяла Европа.

          Балканите постепенно губят едни от най-чистите и диви реки в Европа заради увеличаването на бентовете, малките водноелектрически централи и прекомерния добив на седименти. Това показва нов доклад на природозащитните организации „Ривър Уоч“ и „Юронатюр“, публикуван днес и цитиран от Франс прес.

          - Реклама -

          Според авторите на изследването регионът, известен като „синьото сърце на Европа“, е под нарастваща заплаха от инфраструктурни проекти, които нарушават естествения ход на реките и унищожават ключови екосистеми.

          В доклада са анализирани над 83 000 километра реки, като фокусът пада върху т.нар. полуестествени водни течения – с почти непокътнато корито и запазени заливни равнини. През 2012 г. те са представлявали около 30% от реките на Балканите, а през 2025 г. делът им спада до едва 23%. Това означава загуба на близо 2 450 километра почти диви реки, определена като „печална“ от експертите.

          През последните години в региона се наблюдава бум на малки, щедро субсидирани ВЕЦ-ове. По данни от предходен доклад от 2024 г., на Балканите вече има около 1 800 такива централи и над 3 000 проекта за нови.

          Най-сериозно засегнати са Босна и Херцеговина и Албания. В Босна делът на непокътнатите реки е намалял с 23% между 2012 и 2025 г., а в Албания почти естествените речни участъци са спаднали от 68% на 40%.

          Все пак докладът отчита и положителни примери. През 2023 г. албанското правителство обяви река Вьоса – една от последните диви реки в Европа – за национален парк. Това решение е довело до блокирането на близо 40 планирани бента. Подобни правни победи са помогнали да бъдат спасени около 200 километра големи реки и 700 километра по-малки водни течения в региона.

          Природозащитниците предупреждават, че без спешни мерки Балканите рискуват да изгубят уникалното си природно наследство, което има ключово значение за биоразнообразието на цяла Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Опасно време в неделя: жълт код за поледици в четири области

          Пламена Ганева -
          Жълт код за поледици е обявен за днес в областите София, София област, Перник и Монтана. Предупреждението е издадено от Националния институт по метеорология...
          Политика

          Световната здравна организация отхвърли обвиненията на САЩ относно работата ѝ по време на пандемията от Ковид-19

          Красимир Попов -
          Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО), Тедрос Адханом Гебрейесус, категорично отхвърли критиките на САЩ относно работата на агенцията по време на пандемията от Ковид-19,...
          Икономика

          Вятърен проект за 800 млн. евро в Република Сръбска бе възложен без търг на китайско-сингапурски консорциум

          Красимир Попов -
          Китайско-сингапурски консорциум ще изгради вятърна електроцентрала на стойност около 800 млн. евро в Република Сръбска, без провеждане на обществен търг. Проектът е възложен чрез...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions