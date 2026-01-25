НА ЖИВО
      неделя, 25.01.26
          Барселона надви Овиедо с 3:0

          И трите попадения в срещата паднаха през втората част

          25 януари 2026 | 19:15
          Барселона победи с 3:0 последния Овиедо в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига на „Камп Ноу“. 

          И трите попадения в срещата паднаха през втората част. Дани Олмо, Рафиня и Ламин Ямал донесоха успеха на каталунците, които си върнаха първото място в класирането с 52 точки. Вторият Реал Мадрид има 51. Овиедо е последен в класирането с 13 точки. 

          В 25-ата минута Марк Касадо центрира към Роберт Левандовски, но Давид Кармо изчисти с глава в корнер. 

          В 32-ата минута Мартинес Мунуера отсъди скандално нарушение на вратаря на Овиедо, уж за игра с топката извън наказателното поле, когато той спря навреме и дори не я докосна на линията. Вратарят протестира толкова яростно, и с право, че получи жълт картон.

          В добавеното време на първата част отличен пас към далечната греда от Касадо засече от воле, но право в ръцете на Аарон Ескандел. 

          Барселона поведе малко след началото на втората част. Давид Кармо се разконцентрира, разигравайки топката отзад в наказателното поле, а Ламин Ямал го притисна, за да овладее и да подаде на Рафиня. Бразилецът асистира на Дани Олмо, който по земя прати топката във вратата на Ескандел в 52-ата минута.

          Роберт Левандовски стреля с глава в 55-ата минута, но Ескандел улови. 

          Рафиня покачи аванса на каталунците в 57-ата минута, след като Давид Костас сбърка при връщането към Ескандел, а Рафиня пресече и завърши майсторски, като прехвърли топката над вратаря.

          Ламин Ямал направи поредица от финтове в 62-ата минута, докато намери пролука, за да отправи силен удар с левия крак, но Ескандел успя да докосне топката с върха на пръстите си и да предотврати гола.

          Барса вкара трети гол в 73-ата минута, когато Олмо намери Ламин Ямал, а младокът вкара красиво попадение с акробатично изпълнение за 3:0. 

