      неделя, 25.01.26
          Бай Добри на 81

          „Армейците“ поздравиха бай Добри за рождения ден

          25 януари 2026 | 10:53
          Станимир Бакалов
          ЦСКА чрез официалния си сайт поздрави най-дългогодишния настоящ служител на клуба. Легендарният домакин Добри Димов, известен като бай Добри, който работи за „армейците“ от 1980 г., днес става на 81 години.

          СЪОБЩЕНИЕТО НА ЦСКА
          Днес много специален човек за ЦСКА – легендарният бай Добри, празнува 81-ия си рожден ден!

          Добри Димов е символ на нашия клуб и на всички армейски ценности – вярност, отдаденост и професионализъм. От близо половин век домакинът на ЦСКА неизменно служи на любимия отбор, превърнал се в каузата на живота му.

          Той е човекът, покрай когото израснаха стотици славни играчи и треньори – всеки от които е усетил със сърцето си незаменимата подкрепа от легендарния ни доайен. В трудни моменти или след велики победи – бай Добри винаги е на своя пост, за да се превърне във вдъховение за всички „армейци“.

          Пожелаваме му много здраве и още много щастливи моменти с любимия отбор. И нека винаги ни зарежда със своя пример и голямото си сърце!

          Честит рожден ден!

