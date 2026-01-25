НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Блокади се очакват на западната българска граница в понеделник

          25 януари 2026 | 20:09 250
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Блокади се очакват на западната българска граница в понеделник. След недоволните гръцки фермери, подобен проблем се задава заради протести на превозвачи от Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те ще блокират в понеделник граничните си пунктове със страни от Шенгенското пространство заради въвеждането на новото европейско правило, което влиза в сила на 10 април. Според него професионалните шофьори от трети страни може да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 6 месеца (180 дни).

          „От 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) в понеделник ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства на гранични пунктове по границите на Република Северна Македония.“ – обявиха от Министерството на вътрешните работи на страната.

          - Реклама -

          Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са:

          • „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България)
          • „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция)
          • „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания)
          • „Блаце“ (на границата с Косово)

          Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

          За такъв протест предупредиха представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те заявиха, че ще протестират на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България.

          „Новите правила за влизане в Шенгенската зона не решават нищо, което да подобри определена област в ЕС, но ни създават сериозни проблеми. Те ще се отразят зле на бизнеса.“ – заяви преди дни председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески.

          Според съобщението на организаторите, се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран. От ведомството призоваха гражданите и превозвачите своевременно да се информират за обстановката на граничните пунктове, да следват официалната информация и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.

          „Това е огромен икономически проблем, който може напълно да срине македонската и регионалната икономика. Въпреки че водих разгорещени спорове с властите в ЕС, директно в Брюксел, за съжаление не срещнах разбиране.“ – каза вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

          Блокади се очакват на западната българска граница в понеделник. След недоволните гръцки фермери, подобен проблем се задава заради протести на превозвачи от Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те ще блокират в понеделник граничните си пунктове със страни от Шенгенското пространство заради въвеждането на новото европейско правило, което влиза в сила на 10 април. Според него професионалните шофьори от трети страни може да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 6 месеца (180 дни).

          „От 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) в понеделник ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства на гранични пунктове по границите на Република Северна Македония.“ – обявиха от Министерството на вътрешните работи на страната.

          - Реклама -

          Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са:

          • „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България)
          • „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция)
          • „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания)
          • „Блаце“ (на границата с Косово)

          Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

          За такъв протест предупредиха представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те заявиха, че ще протестират на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България.

          „Новите правила за влизане в Шенгенската зона не решават нищо, което да подобри определена област в ЕС, но ни създават сериозни проблеми. Те ще се отразят зле на бизнеса.“ – заяви преди дни председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески.

          Според съобщението на организаторите, се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран. От ведомството призоваха гражданите и превозвачите своевременно да се информират за обстановката на граничните пунктове, да следват официалната информация и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.

          „Това е огромен икономически проблем, който може напълно да срине македонската и регионалната икономика. Въпреки че водих разгорещени спорове с властите в ЕС, директно в Брюксел, за съжаление не срещнах разбиране.“ – каза вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Международен ден на митниците 2026: Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност

          Красимир Попов -
          „Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност“ е мотото, определено от Световната митническа организация като акцент за 2026 г. Това е темата, под която...
          Инциденти

          Двама загинали при тежка катастрофа край Бургас

          Красимир Попов -
          Двама мъже загинаха на място, а млада жена е в болница след челен сблъсък край Бургас, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона. Тежък пътен инцидент...
          Общество

          Камен Донев: Страхът е в основата на всичко

          Красимир Попов -
          Страхът е в основата на всичко. Това заяви известният актьор Камен Донев пред бТВ. Според Донев вече сме свидетели на появата на заместителите на Тръмпизма...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions