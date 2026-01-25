Блокади се очакват на западната българска граница в понеделник. След недоволните гръцки фермери, подобен проблем се задава заради протести на превозвачи от Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те ще блокират в понеделник граничните си пунктове със страни от Шенгенското пространство заради въвеждането на новото европейско правило, което влиза в сила на 10 април. Според него професионалните шофьори от трети страни може да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 6 месеца (180 дни).

„От 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) в понеделник ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства на гранични пунктове по границите на Република Северна Македония.“ – обявиха от Министерството на вътрешните работи на страната. - Реклама -

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са:

„Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България)

(на границата с България) „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция)

(на границата с Гърция) „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания)

(на границата с Албания) „Блаце“ (на границата с Косово)

Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

За такъв протест предупредиха представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те заявиха, че ще протестират на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България.

„Новите правила за влизане в Шенгенската зона не решават нищо, което да подобри определена област в ЕС, но ни създават сериозни проблеми. Те ще се отразят зле на бизнеса.“ – заяви преди дни председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески.

Според съобщението на организаторите, се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран. От ведомството призоваха гражданите и превозвачите своевременно да се информират за обстановката на граничните пунктове, да следват официалната информация и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.