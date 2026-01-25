БНБ пуска сребърна колекционерска монета „125 години електрически трамвай в България“

На 26 януари Българската народна банка пуска в обращение сребърна колекционерска монета, посветена на „125 години електрически трамвай в България“. Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (или 281.64 лева). Тя е законно платежно средство само на територията на България.

Авторът на художествения проект на монетата е Светлин Балездров. Номиналната стойност на монетата е 10 евро, а металът, от който е изработена, е сребро с най-висока проба 999/1000. Теглото й е 23.33 грама, а тиражът е 5000 броя.

На лицевата страна на монетата в центъра е изображение на стара градска лампа, вляво – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изображението на първия трамвай, с надпис „125 ГОДИНИ“ на два реда, под него годината „1901“ и околовръст – „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ В БЪЛГАРИЯ“.

София има трамваи преди Лондон

На 14 януари (по стар стил) 1901 г. в София на тържествена церемония, в присъствието на тогавашния кмет Христо Попов, тръгва първият електрически трамвай. Маршрутът му е от Централна гара през „Лъвов мост“ до площад „Славейков“, като за изпълнението му са били необходими 40 минути – впечатляващо време за онова време.

София е сред първите 10 европейски столици с електрифициран градски транспорт, като електрическият трамвай се е превърнал в символ на модернизацията и прогреса в новоосвободена България.

През 2020 г. се отбелязаха 125 години от пускането на първия трамвай в София и това вдъхнови създаването на юбилейната монета.

Български юбилейни монети

Първите юбилейни монети в България са отсечени през 1965 г. и са посветени на „1100 години славянска писменост“ и „Георги Димитров“. През годините, БНБ редовно пуска юбилейни монети, които се събират и стават обект на колекциониране, включително за важни събития, личности и празници.