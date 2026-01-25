Челси се завърна в топ 4 на Висшата лига, след като постигна категорична победа с 3:1 при гостуването на Кристъл Палас от 23-ия кръг на английското първенство. „Сините“ се възползваха от загубата на Ливърпул.

Мачът започна с много голям пропуск за домакините. В 8-ата минута Беноа Бадиашил сбърка, а Исмайла Сар му отне топката. Тя попадна на пътя на Жаин-Филип Матета, който бе сам срещу Роберт Санчес и стреля, но испанският вратар направи впечатляващо спасяване, избивайки топката.

Пет минути по-късно Марк Кукурея центрира към Жоао Педро, но той се размина с топката, която стигна до Енцо Фернандес, а аржентинският футболист стреля, но над напречната греда в аут.

Мойсес Кайседо стреля в 17-ата минута от границата на наказателното поле на Кристъл Палас, но встрани от левия страничен стълб на вратата на Дийн Хендерсън.

Домакините направиха нов много сериозен пропуск в 28-ата минута. След силно изпълнение на тъч топката бе изпратена в наказателното поле на Челси, където Рийс Джеймс игра неумело с глава, като не успя да избие топката, а вместо това я изпрати на пътя на Исмайла Сар, който бе близо до това да вкара, но стреля встрани от десния страничен стълб на вратата на Роберт Санчес.

Челси поведе с 1:0 в 34-ата минута. Естевао се възползва от много груба грешка на играч на Кристъл Палас, който действа разконцентрирано, връщайки една топка назад, но тя се превърна в извеждащо подаване за бразилеца. Естевао напредна и сам срещу Дийн Хендерсън не сбърка, вкарвайки във вратата му.

Челси бе близо до това да вкара втори гол в 43-ата минута, когато Енцо Фернандес изчисти топката и се получи извеждащ пас към Естевао, който проби по десния фланг, а след това стреля, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Дийн Хендерсън.

Челси поведе с 2:0 в 50-ата минута. Естевао и Жоао Педро направиха двойно подаване, след което последният навлезе в наказателното поле на Кристъл Палас, финтира Адам Уортън и прокара топката между краката на Дийн Хендерсън.

В 59-ата минута Жоао Педро получи топката в наказателното поле на Кристъл Палас и стреля, а топката срещна ръката на Джейди Канво. Съдията Дарън Ингланд първоначално не свири дузпа, но след като играта бе спряна около минута и половина по-късно той бе привикан да преразгледа положението с помощта на ВАР. Ингланд промени първоначалната си преценка и посочи бялата точка.

Енцо Фернандес реализира дузпата в 64-ата минута, пращайки топката в долния ляв ъгъл на вратата на Дийн Хендерсън.

Кристъл Палас остана с човек по-малко на терена в 73-ата минута, когато Адам Уортън бе изгонен с втори жълт картон от съдията Дарън Ингланд за нарушение срещу Мойсес Кайседо.

В 75-ата минута футболистите на Челси допуснаха грешка при разиграването пред своето наказателното поле и подариха топката на Бренан Джонсън, който стреля, но на сантиметри встрани от десния страничен стълб на вратата на Роберт Санчес.

Минута по-късно Лакроа отблизо насочи топката в дясната ръка на Трево Чалоба, но съдията Дарън Ингланд, а и ВАР прецениха, че няма основание да бъде свирена дузпа за Кристъл Палас.

Роберт Санчес направи много добро спасяване в 87-ата минута, отразявайки удара на Лакроа.

Кристъл Палас отбеляза почетно попадение в 88-ата минута. След центриране от корнер в наказателното поле на Челси, Лерма стреля с глава, а Роберт Санчес успя да избие топката от голлинията. След това обаче Крис Ричардс с глава отблизо вкара в опразнената врата за 1:3.

В последните секунди на мача Йереми Пино центрира в наказателното поле на Челси, където Уче стреля с глава, но право в ръцете на Роберт Санчес.

Челси се изкачи на четвърто място във временното класиране с 37 точки, а Кристъл Палас е петнадесети с 28 точки.

В следващия кръг Челси приема Уест Хем, а Кристъл Палас гостува на Нотингам Форест.