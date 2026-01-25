НА ЖИВО
          Спорт

          ЦСКА с голям жест към легендите

          Славните играчи ще имат собствена ложа на новия стадион

          25 януари 2026 | 10:51 130
          Ръководството на ЦСКА е подготвило пореден голям жест към легендите на клуба. Славните играчи на „армейците“ ще разполагат със собствена ложа на изграждащия се в момента нов стадион.

          Предварителните разчети сочат, че „Армията“ трябва да бъде напълно готова за старта на следващия сезон. Имаше спекулации, че дори е възможно съоръжението да приеме мач на тима още преди края на настоящия шампионат. За момента няма официално потвърждение на подобна информация.

          Новият дом на ЦСКА ще разполага с 18 502 места за мачовете от българското първенство и 16 781 за турнирите под егидата на УЕФА. Сектор „А“, където вероятно ще бъде ложата за легендите, е с капацитет от 2700 места. Това е единствената трибуна на стадиона, която беше издигната с монолитно строителство, докато останалите са от сглобяеми конструкции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

