Деница Сачева: Надеждата на Радев е балон

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че надеждата, която президентът Румен Радев носи на част от българското общество, е „балон“ без реална основа. „Всеки може да продава мечти и да помпа балони, но важното е какво може да направи реално“, посочи тя.

Сачева припомни, че Радев вече 9 години е част от управлението, включително чрез назначаването на пет служебни правителства и почти три години еднолично управление чрез определените от него министри. „Докато други президенти са оставили конкретно наследство – Желю Желев изгради институцията, Петър Стоянов създаде балове за младежите, Георги Първанов е автор на „Българската Коледа“, Росен Плевнелиев създаде библиотека – какво остави Радев?“ – попита тя.

Тя коментира и политическите спекулации около т.нар. „мантра от 121 депутати“, подкрепяна от ПП-ДБ и привърженици на Радев, като отбеляза, че такава идея е далеч от реалността и показва непознаване на българския политически живот през последните пет години. „Българските граждани няма да дадат пълно мнозинство. Хората трябва да се научат да работят в коалиции, не може да има еднолично управление“, подчерта Сачева, като допълни, че ГЕРБ са показали коалиционна култура.

По външната политика тя изтъкна, че ГЕРБ-СДС разполагат с опитни дипломати на всички нива в ЕС, докато ПП-ДБ не могат да се похвалят с подобно присъствие. Участието на България в „Съвета за мир“ не е персонално към Радев, а към страната, а спекулациите за връзка с лидера на ДПС Делян Пеевски са „неоснователни“.

Сачева коментира и организацията на предсрочните парламентарни избори, като посочи, че ГЕРБ нямат отношение към избора на датата и подчертаха, че партията веднага е подала оставка, когато лидерът Бойко Борисов е поискал отсрочка за плавното влизане на България в еврозоната.