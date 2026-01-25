НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Десетки домакинства пет дни без парно във Велико Търново

          25 януари 2026 | 11:29 50
          Снимка: Wikimedia Commons
          Десетки домакинства във Велико Търново остават без топло вече пети ден заради авария в системата на частната „Топлофикация“. Проблемът засяга абонати от над 15 улици и продължава от 21 януари.

          Жителите са недоволни от липсата на информация за отстраняването на аварията и масово подават сигнали до областния управител, кмета и омбудсмана.

          Служител на „Топлофикация“ заяви, че ремонтът ще бъде завършен в понеделник и подаването на топлинна енергия ще започне същия ден, като хората ще усетят топлото на следващия ден.

          Междувременно, за втори пореден отоплителен сезон 13 държавни институции, разположени в сградата на областна администрация, също са без топлоподаване.

