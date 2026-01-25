Двама загинали при тежка катастрофа край Бургас

Двама мъже загинаха на място, а млада жена е в болница след челен сблъсък край Бургас, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

Тежък пътен инцидент с двама загинали блокира движението на изхода на Бургас тази вечер. Сигналът за катастрофата е подаден около 17:16 ч. днес. Инцидентът е възникнал на пътната отсечка между пътен възел „Крайморие“ и село Маринка.

По първоначални данни лек автомобил „БМВ 318“ с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от с. Маринка, се е движел в посока към селото. Внезапно колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала челно в джип „Фолксваген Туарег“, шофиран от 32-годишна бургазлийка.

„Ударът е бил фатален за пътуващите в лекия автомобил „БМВ“. На място са починали 41-годишният водач на автомобила и неговият 52-годишен спътник, който е пътувал на предната дясна седалка.“ – съобщават от полицията. И двамата загинали са жители на село Маринка.

Водачката на джипа е транспортирана спешно в УМБАЛ „Сърце и мозък“. Тя е била в съзнание при приемането, но лекарите оценяват общото ѝ състояние като „недобро“.

Към момента пътната отсечка е затворена за движение и в двете посоки, докато на мястото текат огледи от следствените органи. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през ж.к. „Меден Рудник“.