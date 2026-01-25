НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Двама загинали при тежка катастрофа край Бургас

          25 януари 2026 | 20:02 60
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Двама мъже загинаха на място, а млада жена е в болница след челен сблъсък край Бургас, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

          - Реклама -

          Тежък пътен инцидент с двама загинали блокира движението на изхода на Бургас тази вечер. Сигналът за катастрофата е подаден около 17:16 ч. днес. Инцидентът е възникнал на пътната отсечка между пътен възел „Крайморие“ и село Маринка.

          По първоначални данни лек автомобил „БМВ 318“ с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от с. Маринка, се е движел в посока към селото. Внезапно колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала челно в джип „Фолксваген Туарег“, шофиран от 32-годишна бургазлийка.

          „Ударът е бил фатален за пътуващите в лекия автомобил „БМВ“. На място са починали 41-годишният водач на автомобила и неговият 52-годишен спътник, който е пътувал на предната дясна седалка.“ – съобщават от полицията. И двамата загинали са жители на село Маринка.

          Водачката на джипа е транспортирана спешно в УМБАЛ „Сърце и мозък“. Тя е била в съзнание при приемането, но лекарите оценяват общото ѝ състояние като „недобро“.

          Към момента пътната отсечка е затворена за движение и в двете посоки, докато на мястото текат огледи от следствените органи. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през ж.к. „Меден Рудник“.

          „Причините за навлизането в насрещното движение тепърва ще се изясняват.“

          Двама мъже загинаха на място, а млада жена е в болница след челен сблъсък край Бургас, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

          - Реклама -

          Тежък пътен инцидент с двама загинали блокира движението на изхода на Бургас тази вечер. Сигналът за катастрофата е подаден около 17:16 ч. днес. Инцидентът е възникнал на пътната отсечка между пътен възел „Крайморие“ и село Маринка.

          По първоначални данни лек автомобил „БМВ 318“ с бургаска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от с. Маринка, се е движел в посока към селото. Внезапно колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала челно в джип „Фолксваген Туарег“, шофиран от 32-годишна бургазлийка.

          „Ударът е бил фатален за пътуващите в лекия автомобил „БМВ“. На място са починали 41-годишният водач на автомобила и неговият 52-годишен спътник, който е пътувал на предната дясна седалка.“ – съобщават от полицията. И двамата загинали са жители на село Маринка.

          Водачката на джипа е транспортирана спешно в УМБАЛ „Сърце и мозък“. Тя е била в съзнание при приемането, но лекарите оценяват общото ѝ състояние като „недобро“.

          Към момента пътната отсечка е затворена за движение и в двете посоки, докато на мястото текат огледи от следствените органи. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през ж.к. „Меден Рудник“.

          „Причините за навлизането в насрещното движение тепърва ще се изясняват.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Международен ден на митниците 2026: Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност

          Красимир Попов -
          „Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност“ е мотото, определено от Световната митническа организация като акцент за 2026 г. Това е темата, под която...
          Война

          Киев остава без отопление в 1330 сгради след руските атаки

          Красимир Попов -
          В Киев има 1330 жилищни сгради – около 15% от жилищния фонд на града – които остават без отопление след руските атаки срещу критичната...
          Общество

          Камен Донев: Страхът е в основата на всичко

          Красимир Попов -
          Страхът е в основата на всичко. Това заяви известният актьор Камен Донев пред бТВ. Според Донев вече сме свидетели на появата на заместителите на Тръмпизма...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions