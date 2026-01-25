Две деца загинали при пожар в къща във врачанското село Липница

Две деца на около 1.5 г. близнаци са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница, съобщи пред бТВ кметът на селото Румен Шопов.

Сигналът за инцидента е подаден около 16 ч. и на мястото са изпратени 3 противопожарни автомобила.

В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, тъй като родителите им са в чужбина. Към момента е открито само едното тяло, което е било изцяло овъглено, а другото все още е под руините.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.