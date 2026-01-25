Джъстин Гейджи се разправи с Пади Пимблет в Лас Вегас

Джъстин Гейджи е новият временен шампион в лека категория на UFC. Американецът победи Пади Пимблет в главния двубой на UFC 324 в Лас Вегас по-рано днес. След пет рунда здрава битка съдиите отсъдиха победата с единодушно решение (48-47, 49-46, 49-46) в полза на Гейджи и така той се превърна в двукратен временен шампион и бивш носител на BMF пояса в UFC.

Гейджи моментално зае центъра на октагона и пое инциативата в срещата. Той пресираше с крошета и ъперкъти напред, докато скаузърът разчиташе на контраатаки. По-младият боец обаче допусна Гейджи прекалено близо до себе си и американецът го прати на пода с мощна комбинация от кроше и ъперкът с дясната ръка. В партер Гейджи пласира няколко силни удара, но след това остави Пимблет да се изправи. Безмилостните размени продължиха, като и двамата пласираха силни удари.

Минута преди края на първия рунд битката бе прекъсната заради неволно бъркане в очите от страна на Гейджи. Англичанинът използва момента да си отдъхне и да укроти устрема на опонента му. При възобновяването на боя Пимблет започна да пристъпва напред с атаки, но бързо бе притиснат до клетката и разклатен от крошета, което го накара да прибегне към клинч.

В първата минута на втората част Гейджи пренесе двубоя на земя за кратко със захват на врата на съперника му. Двамата бойци обаче очевидно предпочитаха боя в стойка и се изправиха, за да разменят удари. 31-годишният боец от Ливърпул и по-възрастният с 6 години спортист от Аризона разчитаха на силните си деснячки и се впуснаха в безразсъдни размени. Гейджи отново прибегна до захват около врата на Пимблет и го свлече на пода. При изправянето Гейджи пласира силно дясно кроше, което прати Пимблет отново на пода. Последва страховит „граунд-енд-паунд“, но гонгът спаси британеца.

След първите два експлозивни рунда темпото падна в третата част. Пимблет показа, че е провел отлична подготовка и влезе свеж и възстановен в тази част. Боецът на „Next Gen MMA“ бе по-доминантен в този рунд, като пласира силни комбинации от прави удари в главата и ритници в лявото бедро на Гейджи. Последният пък изпитваше все по-големи затруднения да скъси дистанцията и да използва „мръсен бокс“.

Гейджи си върна инициативата в четвъртата част. Бившият борец в свобден стил защити умело опит за събаряне то страна на Пимблет и пласира много мощни крошета, които разклатиха англичанина, но той показа сърце на шампион и остана на краката си. В края на рунда Гейджи отбеляза събаряне и нанесе още щети по вече окървавеното и посинено лице на Пади.

Във финалния рунд двамата се хвърлиха с всички сили в търсене на нокаута, но той така и не дойде. Гладиаторите в клетката разменяха удари до финалния гонг, като по-точен в последните си попадения бе Пимблет.

“Явно скаузърите наистина не могат да ги нокаутират. Какъв гангстер! Това е луд спорт и страхотен живот! Треньорът ми беше недоволен от играта ми първия рунд, но обичам толкова много това, че понякога ми е трудно да се контролирам. Пади е млад и опасен, но аз се трудих здраво. Шампионите се движат напред и показах, че това е задължително”, заяви новият временен шампион след края на двубоя.

Пади Пимблет също се изказа ласкаво за съперника си.

“Исках да си тръгна с колана. Знам колко съм корав. Няма много други хора, от които бих искал да загубя освен от Джъстин Гейджи. Показа се защо е легенда. Той ме нарани с удар в тялото в първия рунд. Мислех, че печеля първия рунд, но живеем и се учим. Ще се завърна по-добър. Не ме виждате за последно”.