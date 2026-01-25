ЕС ограничава свободата на движение на руските дипломати заради шпионаж

От днес влизат в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати и консулски служители в Европейския съюз, предаде ДПА. Целта е предпазване от шпионаж и разпространяване на дезинформация.

Съгласно новите правила, руските дипломати, техните сътрудници и членове на семействата им вече трябва да уведомяват страната, в която пътуват, както и всички държави за транзитно преминаване поне 24 часа преди пътуването. Пътуванията в рамките на страната, в която са акредитирани, не подлежат на регистрация.

Държавите членки на ЕС могат също да изискват разрешение за влизане или транзитно преминаване и да забранят пътуването при съмнения за шпионска дейност. Нарушаването на правилата може да доведе до отнемане на дипломатическата акредитация.

Мярката е част от пакет санкции срещу Русия, официално приет през октомври 2025 г. и публикуван в Официалния вестник на ЕС. Според съюза част от засегнатите лица са участвали в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространение на дезинформация за войната в Украйна с цел влияние върху общественото мнение.

До момента руските дипломати имаха право на свободно придвижване в ЕС, но източните държави от съюза отдавна критикуват тази привилегия. Някои страни членки се опасяват, че ограниченията могат да предизвикат ответни мерки срещу европейските дипломати в Русия.