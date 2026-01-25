НА ЖИВО
          Фатален инцидент в Минеаполис: федерални агенти застреляха мъж, протестите ескалират

          25 януари 2026 | 01:18 811
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В Минеаполис отново избухнаха сблъсъци след второто убийство на цивилен гражданин от федерални имиграционни агенти в рамките на мащабната операция на администрацията на Тръмп в града. 37-годишният Алекс Прети, медицинска сестра, беше застрелян в събота, 24 януари, след като, според властите, се е приближил към агенти с пистолет и е оказал съпротива при опита за обезоръжаване. Въпреки тези твърдения, видео от инцидента показва, че Прети е бил повален на земята, докато се опитвал да защити жена-протестиращ от химическо пръскане.

          Протестите след инцидента бързо нарастват, въпреки студеното време, а полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпата, събираща се след стрелбата. Властите съобщават, че най-малко 10 полицаи са получили леки наранявания, а според опозиционния лидер Джейкъб Фрей, много демонстранти са били арестувани.

          Губернаторът на Минесота, Тим Уолц, нарече инцидента „ужасно“ и настоя за разследване от страна на щатските органи, като добави, че федералното правителство не може да бъде надеждно да води разследванията. Той също така призова за прекратяване на операцията, като заяви, че Минесота е „достатъчно“.

          Местните власти са в състояние на нарастваща конфронтация с федералните сили, докато председателят на САЩ Доналд Тръмп отново засили критиките срещу кмета и губернатора на Минеаполис, обвинявайки ги в „подбуждане към въстание“.

          Конфликтът около тази операция предизвиква напрежение в града и допълнително изостря отношението на протестиращите към федералните власти.

