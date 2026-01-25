Франция арестува танкер от руския „сенчест флот“ в Средиземно море

Френските власти задържаха петролен танкер, заподозрян, че е част от руския т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на международните санкции срещу Москва. Корабът, носещ името „Гринч“, беше прихванат на 22 януари в международни води между Испания и Северна Африка и ескортиран от френския флот до залива Фос в Южна Франция, където в момента се намира на котва под военноморска охрана.

По данни на регионалната морска префектура танкерът е задържан в рамките на предварително разследване за липса на национален флаг – сериозно нарушение на морското право. Съдът в Марсилия ще се разпореди с по-нататъшните действия по случая, като капитанът и екипажът предстои да бъдат разпитани. Около мястото, където е закотвен корабът, са въведени зони с ограничения за корабоплаването и въздушния трафик с цел сигурност.

„Гринч“ е 249-метров танкер, който фигурира под това име в британски санкционен списък на руски кораби от сенчестата флота. В регистрите на Европейския съюз и Съединените щати обаче той е вписан като „Карл“, което е типична практика за подобни плавателни съдове, използващи различни имена и регистрации, за да прикриват реалната си собственост и маршрути.

Според европейските власти т.нар. сенчест флот представлява мрежа от стотици танкери, които транспортират руски петрол и петролни продукти в нарушение или заобикаляне на наложените санкции. Към момента Европейският съюз е включил в санкционните си списъци близо 600 кораба, за които се смята, че участват в подобни операции.

Това е втората подобна операция на Франция през последните месеци. В края на септември френските власти задържаха друг кораб, свързан с Русия – „Боракай“, който твърдеше, че плава под флага на Бенин. Случаят предизвика остра реакция от страна на руския президент Владимир Путин, който определи действията на Париж като „пиратство“. Китайският капитан на „Боракай“ трябва да се изправи пред съд във Франция през февруари.

Задържането на „Гринч“ се разглежда като пореден сигнал за засилената решимост на европейските държави да противодействат на руските опити за заобикаляне на санкциите и да затегнат контрола върху морския транспорт на енергийни ресурси.