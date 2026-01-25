НА ЖИВО
          Георгиев: България сяда на висока международна трибуна с присъединяването към „Съвета за мир"

          25 януари 2026 | 22:13
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          България в момента сяда на една от най-високите международни трибуни. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, отговаряйки на въпрос защо България се присъедини към „Съвета за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          „Бих обърнал въпроса за „Съвета за мир“ така: какво уврежда това нашите национални интереси. Не подозирах, че през последните дни толкова много специалисти по външна политика са се появили в нашата държава.“ – каза Георгиев.

          Той остро разкритикува някои опозиционни лидери, които бъркат Беларус с Азербайджан и дори не знаят как се пише правилно последната държава.

          „Всички, които безразсъдно коментират отношенията ни със САЩ, ще им припомня, че на 20 април предстои подновяването на дерогацията с „Лукойл“, модернизацията на българската армия и строителството на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ са в пряка връзка с отношенията ни със САЩ.“

          Георгиев отхвърли твърденията, че има обща позиция на ЕС по въпроса за „Съвета за мир“.

          „Няма обща позиция на ЕС и на която и да било европейска институция. Единна европейска позиция има по Украйна, по свободното придвижване на стоки и капитали и др. България е суверенна държава, която взима своите решения. България е пряко заинтересована от спиране на войната в Близки изток.“ – заяви Георгиев.

          Като твърде плитко и повърхностно той определи твърденията на ПП-ДБ, че с присъединяването си към Съвета правителството искало да изкара Делян Пеевски от списъка „Магнитски“. Георгиев подчерта, че тези твърдения още веднъж показват колко слабо подготвени са от ПП-ДБ по международните въпроси и колко малко познават администрацията на САЩ.

          „Тези твърдения на ПП-ДБ са несериозни. Това е опозиция, която не прави разлика между две държави и не може да им изпише правилно имената.“ – добави той.

          Георг Георгиев заяви, че решението за присъединяването към Съвета е „изпълнено по всички правила на нашето законодателство“.

          „По нито един начин не е нарушен режимът, по който България взима тези решения. Това става с мандат на МС. Всички опити да се създаде конспирация и да се манипулира са неуместни.“

          Георгиев заяви, че следващото Народно събрание с подновена легитимност и правителство ще имат възможност да изберат дали да се възползват от тази възможност, която правителството на премиера Росен Желязков им е предоставило.

