Георгиев: България сяда на висока международна трибуна с присъединяването към „Съвета за мир“

България в момента сяда на една от най-високите международни трибуни. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, отговаряйки на въпрос защо България се присъедини към „Съвета за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Той остро разкритикува някои опозиционни лидери, които бъркат Беларус с Азербайджан и дори не знаят как се пише правилно последната държава.
Георгиев отхвърли твърденията, че има обща позиция на ЕС по въпроса за „Съвета за мир“.
Като твърде плитко и повърхностно той определи твърденията на ПП-ДБ, че с присъединяването си към Съвета правителството искало да изкара Делян Пеевски от списъка „Магнитски“. Георгиев подчерта, че тези твърдения още веднъж показват колко слабо подготвени са от ПП-ДБ по международните въпроси и колко малко познават администрацията на САЩ.
Георг Георгиев заяви, че решението за присъединяването към Съвета е „изпълнено по всички правила на нашето законодателство“.
Георгиев заяви, че следващото Народно събрание с подновена легитимност и правителство ще имат възможност да изберат дали да се възползват от тази възможност, която правителството на премиера Росен Желязков им е предоставило.
