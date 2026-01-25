Гренландия: Столицата Нуук възвърна електрозахранването

Столицата на Гренландия, Нуук, е отново напълно снабдена с електроенергия след внезапно прекъсване, което остави града без ток за няколко часа, съобщи местният доставчик Nukissiorfiit.

- Реклама -

Аварията се случи около 22:30 ч. на 24 януари и засегна близо 20 000 жители на града, който се захранва основно от водноелектрическа централа. По време на прекъсването Нуук беше осветяван единствено от северното сияние и фаровете на автомобилите.

„Целият град вече отново е снабден с електричество, вода и отопление“, съобщиха от компанията в 04:35 ч. на страницата си във Фейсбук.

Според Nukissiorfiit силни ветрове са причинили повреда в преносната система, а за стабилизиране на електрозахранването е бил включен резервен генератор.

Инцидентът идва само дни след като правителството на Гренландия публикува брошура с указания за действия при криза, на фона на международния интерес към автономната датска територия.