НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Гренландия: Столицата Нуук възвърна електрозахранването

          25 януари 2026 | 11:33 240
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Столицата на Гренландия, Нуук, е отново напълно снабдена с електроенергия след внезапно прекъсване, което остави града без ток за няколко часа, съобщи местният доставчик Nukissiorfiit.

          - Реклама -

          Аварията се случи около 22:30 ч. на 24 януари и засегна близо 20 000 жители на града, който се захранва основно от водноелектрическа централа. По време на прекъсването Нуук беше осветяван единствено от северното сияние и фаровете на автомобилите.

          „Целият град вече отново е снабден с електричество, вода и отопление“, съобщиха от компанията в 04:35 ч. на страницата си във Фейсбук.

          Според Nukissiorfiit силни ветрове са причинили повреда в преносната система, а за стабилизиране на електрозахранването е бил включен резервен генератор.

          Инцидентът идва само дни след като правителството на Гренландия публикува брошура с указания за действия при криза, на фона на международния интерес към автономната датска територия.

          Столицата на Гренландия, Нуук, е отново напълно снабдена с електроенергия след внезапно прекъсване, което остави града без ток за няколко часа, съобщи местният доставчик Nukissiorfiit.

          - Реклама -

          Аварията се случи около 22:30 ч. на 24 януари и засегна близо 20 000 жители на града, който се захранва основно от водноелектрическа централа. По време на прекъсването Нуук беше осветяван единствено от северното сияние и фаровете на автомобилите.

          „Целият град вече отново е снабден с електричество, вода и отопление“, съобщиха от компанията в 04:35 ч. на страницата си във Фейсбук.

          Според Nukissiorfiit силни ветрове са причинили повреда в преносната система, а за стабилизиране на електрозахранването е бил включен резервен генератор.

          Инцидентът идва само дни след като правителството на Гренландия публикува брошура с указания за действия при криза, на фона на международния интерес към автономната датска територия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Наркотична вълна от Италия заля Патра: 178 кг кокаин и канабис иззети, двама задържани

          Пламена Ганева -
          Гръцката брегова охрана направи сериозен удар срещу международния нарко-трафик, като конфискува голямо количество кокаин и канабис в западния пристанищен град Патра. Двама мъже бяха...
          Общество

          Балканите губят едни от най-чистите си реки заради бум на бентове и ВЕЦ

          Пламена Ганева -
          Балканите постепенно губят едни от най-чистите и диви реки в Европа заради увеличаването на бентовете, малките водноелектрически централи и прекомерния добив на седименти. Това...
          Политика

          Световната здравна организация отхвърли обвиненията на САЩ относно работата ѝ по време на пандемията от Ковид-19

          Красимир Попов -
          Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО), Тедрос Адханом Гебрейесус, категорично отхвърли критиките на САЩ относно работата на агенцията по време на пандемията от Ковид-19,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions