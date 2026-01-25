НА ЖИВО
      неделя, 25.01.26
          Хулио Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

          Испанецът е на мнение, че свършената работа по време на лагера в Турция е много добра и е горд от влагането на играчите му

          25 януари 2026 | 17:26
          Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от показаното от тима при победата с 2:1 над словашкия Тренчин. Испанецът е на мнение, че свършената работа по време на лагера в Турция е много добра и е горд от влагането на играчите му.

          “Видях доста интересни неща. Доста ясни идеи показахме в атака и защита. Мачът бе доста отворен. Много ми харесаха ситуациите, когато трябваше да преодоляваме първата линия на съперника и решенията, които взимахме. Отговорихме добре на гола, който получихме в началото. Създадохме доста положения. Съдията вдигна доста съмнителни засади, но и може би трябваше да вкараме повече. Отношението и влагането бе невероятно. Много сме доволни от свършената работа. Дойдохме в добра кондиция, но и доста неща подобрихме“, започна испанецът.

          „Сангаре чувства лек проблеми и решихме да му дадем почивка, че да излекува тази болка. Ако трябва да претеглим нещата, той натрупа достатъчно в другите контроли. Момчетата се разбират много добре помежду си и за нас е важно да сме готови за определени ротации. Аз съм горд да съм треньор на тези момчета. Око-Флекс се адаптира добре. Доста динамичен играч и се чувства добре на различни позиции. Загуба на време е да коментирам играчи, които не са тук”, каза още Веласкес.

