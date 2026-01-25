Израел претърсва гробище в Газа за тленните останки на последния заложник Ран Гвили

Израелските сили са извършвали претърсване на гробище в северната част на Ивицата Газа, в търсене на тленните останки на Ран Гвили – последния заложник, който все още се намира в палестинската територия, съобщиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде АФП.

„Операцията се провежда на гробище в северната част на Ивицата Газа и включва мащабни издирвателни действия, като се използва в пълна степен цялата налична разузнавателна информация. Тези усилия ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо.“ – заявиха от канцеларията на Нетаняху. - Реклама -

Съобщението беше направено малко след като военното крило на „Хамас“ заяви, че е предоставило информация за местонахождението на тялото на убития полицейски служител.

Израелската армия потвърди, че войски участват в „целенасочена операция в района на т.нар. Жълта линия в северната част на Ивицата Газа с цел извличане на тялото“ на Гвили.

Съгласно примирието, договорено с посредничеството на САЩ и влязло в сила на 10 октомври, израелските сили са се изтеглили на позиции в Газа зад т.нар. „Жълта линия“, въпреки че продължават да контролират повече от половината от територията.

Абу Обейда, говорител на Бригадите „Изедин ал-Касам“ – военното крило на „Хамас“, заяви, че групировката е „предоставила на посредниците всички подробности и информация, с които разполага, относно местонахождението на тялото на пленника“.

В публикация в Telegram Обейда добави, че „врагът (Израел) в момента претърсва едно от местата въз основа на информацията, предадена от Бригадите „Ал-Касам““.

Всички 251 души, взети за заложници по време на нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа, впоследствие бяха върнати – живи или мъртви – с изключение на Гвили.

Гвили, сержант от елитното подразделение „Ясам“ на израелската полиция, е бил убит в бой в деня на атаката, а тялото му е било отнесено в Ивицата Газа.