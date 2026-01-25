Ювентус доминира срещу Наполи и взе дербито с убедителен успех

Ювентус победи Наполи с 3:0 в едно от дербитата на 22-рия кръг в Серия А.

Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Филип Костич реализираха попаденията за „бианконерите“.

Торинският гранд се изкачи до петото място с 42 точки, а Наполи остава трети с точка повече.

Ювентус стигна до корнер още в първата минута, но не успя да застраши особено Алекс Мерет.

В 11-ата минута Леонардо Спинацола намери Елиф Елмас, но неговият изстрел бе блокиран.

Шест минути след това Андреа Камбиазо центрира в наказателното поле, но Уестън Маккени с глава прати топката покрай левия страничен стълб.

В 19-ата минута Кефрен Тюрам нацели гредата точно в сглобката.

Ди Грегорио се намеси при изстрел на Антонио Вергара от границата на наказателното поле минута по-късно.

Ювентус поведе в резултата в 22-ата минута, когато Джонатан Дейвид се възползва от грешка в отбраната на Наполи, пращайки топката в левия ъгъл на вратата, пазена от Мерет.

Алесандро Бонджорно изчисти топката от голлинията в 25-ата минута, след като Франсиско Консейсао стреля по земя.

В 40-ата минута Хьойлунд и Вергара бяха повалени при центриране в наказателното поле, но Маурицио Мариани не уважи претенциите им за дузпа.

Жуан Жезус се намеси решаващо, попречвайки на Тюрам да се разпише след впечатляващ солов рейд в 45-ата минута.

Втората част започна с далечен шут на Джонатан Дейвид, който обаче не затрудни Мерет.

В 55-ата минута Глейсон Бремер блокира удар на Леонардо Спинацола и топката отиде при Хьойлунд , но той я прати в аут. Три минути след това Мигел Гутиерес не намери целта със своя изстрел.

Ювентус удари за втори път в 77-ата минута. Жуан Жезус сбърка, а влезлият като резерва Фабио Мирети намери Кенан Йълдъз, който прати топката в далечния ъгъл на Мерет.

Две минути след това Ромелу Лукаку се завърна в игра за Наполи след дълго отсъствие.

Филип Костич вкара страхотно попадение в 86-ата минута от дъгата на наказателното поле.