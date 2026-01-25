НА ЖИВО
          Ювентус доминира срещу Наполи и взе дербито с убедителен успех

          Филип Костич вкара страхотно попадение в 86-ата минута от дъгата на наказателното поле

          25 януари 2026 | 21:01
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ювентус победи Наполи с 3:0 в едно от дербитата на 22-рия кръг в Серия А.

          Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Филип Костич реализираха попаденията за „бианконерите“.

          Торинският гранд се изкачи до петото място с 42 точки, а Наполи остава трети с точка повече.

          Ювентус стигна до корнер още в първата минута, но не успя да застраши особено Алекс Мерет.

          В 11-ата минута Леонардо Спинацола намери Елиф Елмас, но неговият изстрел бе блокиран.

          Шест минути след това Андреа Камбиазо центрира в наказателното поле, но Уестън Маккени с глава прати топката покрай левия страничен стълб.

          В 19-ата минута Кефрен Тюрам нацели гредата точно в сглобката.

          Ди Грегорио се намеси при изстрел на Антонио Вергара от границата на наказателното поле минута по-късно.

          Ювентус поведе в резултата в 22-ата минута, когато Джонатан Дейвид се възползва от грешка в отбраната на Наполи, пращайки топката в левия ъгъл на вратата, пазена от Мерет.

          Алесандро Бонджорно изчисти топката от голлинията в 25-ата минута, след като Франсиско Консейсао стреля по земя.

          В 40-ата минута Хьойлунд и Вергара бяха повалени при центриране в наказателното поле, но Маурицио Мариани не уважи претенциите им за дузпа.

          Жуан Жезус се намеси решаващо, попречвайки на Тюрам да се разпише след впечатляващ солов рейд в 45-ата минута.

          Втората част започна с далечен шут на Джонатан Дейвид, който обаче не затрудни Мерет.

          В 55-ата минута Глейсон Бремер блокира удар на Леонардо Спинацола и топката отиде при Хьойлунд , но той я прати в аут. Три минути след това Мигел Гутиерес не намери целта със своя изстрел.

          Ювентус удари за втори път в 77-ата минута. Жуан Жезус сбърка, а влезлият като резерва Фабио Мирети намери Кенан Йълдъз, който прати топката в далечния ъгъл на Мерет.

          Две минути след това Ромелу Лукаку се завърна в игра за Наполи след дълго отсъствие.

          Филип Костич вкара страхотно попадение в 86-ата минута от дъгата на наказателното поле.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Престижно равенство за Гьозтепе на Станимир Стоилов

          Станимир Бакалов -
          Гьозтепе на Станимир Стоилов записа престижно равенство 1:1 като гост на гранда Фенербахче в среща от 19-ия кръг на турската Суперлига. „Гьоз-Гьоз“ вече има 36...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед срути крепостта на Арсенал

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед победи Арсенал с 3:2 като гост на „Емирейтс“ в изключителен мач от 23-ия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ нанесоха първо поражение...
          Спорт

          Барселона надви Овиедо с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Барселона победи с 3:0 последния Овиедо в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига на "Камп Ноу".  И трите попадения в срещата паднаха през втората...
          Вашият коментар
