Камен Донев: Страхът е в основата на всичко

25 януари 2026 | 19:56
22
Страхът е в основата на всичко. Това заяви известният актьор Камен Донев пред бТВ.
Според Донев вече сме свидетели на появата на заместителите на Тръмпизма в България.
Той има теория, че страхът е в основата на всичко и ни съпътства през целия ни живот.
