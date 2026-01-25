НА ЖИВО
      неделя, 25.01.26
          Камен Донев: Страхът е в основата на всичко

          25 януари 2026 | 19:56
          Снимка: БГНЕС
          Страхът е в основата на всичко. Това заяви известният актьор Камен Донев пред бТВ.

          Според Донев вече сме свидетели на появата на заместителите на Тръмпизма в България.

          „Това е една мимикрия и начин за оцеляване. Няма значение дали е модерно или старомодно, това е преди всичко унизително.“ – каза актьорът и добави, че на нас ни липсват мъже.

          „Искам да видя един наш политик да се развълнува, да бъде прям и открит. Пред нас застават като надути манекени, които произнасят някакви надути приказки. Самото им присъствие е обидно за България. Говорят на бе. Нямаме истински човек, нямаме персонажа на Йордан Йовков.“ – смята Камен Донев.

          Той има теория, че страхът е в основата на всичко и ни съпътства през целия ни живот.

          „Няма човек, който да не се страхува. Въпросът е да не жертваш собствения си морал, убежденията и вярата в името на някакво глупаво оцеляване и облагодетелстване. Защото има хора не само в политиката, но и администрацията, и в изкуството, които се страхуват да кажат какво мислят наистина. Те говорят глупости с една голяма усмивка, лъжат. И всичко това са едни маски, маски, маски. Живеем в един свят от лицемерие, който се е превърнал във висш пилотаж. Много рядко можеш да срещнеш човек, който е със свалена маска, но има такива.“ – заяви Камен Донев.

