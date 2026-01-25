Камен Донев: Страхът е в основата на всичко

Страхът е в основата на всичко. Това заяви известният актьор Камен Донев пред бТВ.

Според Донев вече сме свидетели на появата на заместителите на Тръмпизма в България.

„Това е една мимикрия и начин за оцеляване. Няма значение дали е модерно или старомодно, това е преди всичко унизително.“ – каза актьорът и добави, че на нас ни липсват мъже.

„Искам да видя един наш политик да се развълнува, да бъде прям и открит. Пред нас застават като надути манекени, които произнасят някакви надути приказки. Самото им присъствие е обидно за България. Говорят на бе. Нямаме истински човек, нямаме персонажа на Йордан Йовков.“ – смята Камен Донев.

Той има теория, че страхът е в основата на всичко и ни съпътства през целия ни живот.