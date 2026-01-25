НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Късмет за Новак Джокович! Сърбинът е четвъртфиналист без игра

          Ноле трябваше да играе срещу Якуб Меншик, но мачът няма да се състои, поради контузия на чеха

          25 януари 2026 | 14:47 60
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световната легенда Новак Джокович извади късмет и се класира без да играе за ¼-финала на Откритото първенство на Австралия. Това се случи след оттеглянето на Якуб Меншик. 

          - Реклама -

          16-ият поставен победи Итън Куин в три сета в събота вечер. По този начин той за първи път се класира за втората седмица на турнир от Големия шлем. 

          Сърбинът очакваше с нетърпение предстоящия двубой, след като беше разбит именно от Меншик на финала на Miami Open миналата година.

          Джокович и Менсик трябваше да се изправят един срещу друг във втория мач от вечерната сесия на „Rod Laver Arena“ в понеделник вечер. Само преди минути чешката звезда публикува изявление в Instagram, обясняващо решението си да се оттегли:

          „Трудно е да се напише това. След като направихме всичко възможно, за да продължим, трябва да се оттегля от Australian Open, поради контузия на коремния мускул, която прогресира през последните мачове. След дълги дискусии с моя екип и лекари решихме да не стъпваме на корта утре. 

          Въпреки че съм разочарован, участието ми в четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося със себе си дълго време. Усетих толкова много енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална. Благодаря на моя екип, че беше с мен на всяка стъпка, и на всички, които ми изпращат съобщения и ме аплодират – това означава повече, отколкото си мислите. Сега е време да се възстановя правилно“, завърши Меншик. 

          Световната легенда Новак Джокович извади късмет и се класира без да играе за ¼-финала на Откритото първенство на Австралия. Това се случи след оттеглянето на Якуб Меншик. 

          - Реклама -

          16-ият поставен победи Итън Куин в три сета в събота вечер. По този начин той за първи път се класира за втората седмица на турнир от Големия шлем. 

          Сърбинът очакваше с нетърпение предстоящия двубой, след като беше разбит именно от Меншик на финала на Miami Open миналата година.

          Джокович и Менсик трябваше да се изправят един срещу друг във втория мач от вечерната сесия на „Rod Laver Arena“ в понеделник вечер. Само преди минути чешката звезда публикува изявление в Instagram, обясняващо решението си да се оттегли:

          „Трудно е да се напише това. След като направихме всичко възможно, за да продължим, трябва да се оттегля от Australian Open, поради контузия на коремния мускул, която прогресира през последните мачове. След дълги дискусии с моя екип и лекари решихме да не стъпваме на корта утре. 

          Въпреки че съм разочарован, участието ми в четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося със себе си дълго време. Усетих толкова много енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална. Благодаря на моя екип, че беше с мен на всяка стъпка, и на всички, които ми изпращат съобщения и ме аплодират – това означава повече, отколкото си мислите. Сега е време да се възстановя правилно“, завърши Меншик. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Третата поставена Коко Гоф би Каролина Мухова

          Николай Минчев -
          Поставената под номер 3 Коко Гоф победи драматично Каролина Мухова с 6:1, 3:6, 6:3. За американката успехът беше пети в рамките на пет срещу...
          Спорт

          Марселино Кареасо е все по-близо до преминаване в Левски

          Станимир Бакалов -
          Марселино Кареасо е близо до това да се превърне във второто ново попълнение на Левски, твърдят запознати. Преговорите между неговите агенти и „сините“ са...
          Спорт

          Левски представи последния си съперник в Турция

          Станимир Бакалов -
          Левски използва официалния си сайт, за да представи съперника за последната контрола на тима по време на зимния подготвителен лагер в Турция. Днес от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions