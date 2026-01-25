Киев остава без отопление в 1330 сгради след руските атаки

В Киев има 1330 жилищни сгради – около 15% от жилищния фонд на града – които остават без отопление след руските атаки срещу критичната инфраструктура, заяви кметът на Киев Виталий Кличко.

Киев, в който живеят над 3 милиона души, все още се бори да възстанови електрозахранването, отоплението и водоснабдяването след руските атаки срещу критичната инфраструктура на Украйна на 9, 20 и 24 януари. Някои домове са без отопление и електрозахранване от 9 януари, пише „Киев индипендънт“.

От последната атака на 24 януари почти 6000 от около 12 000 жилищни сгради в Киев са останали без отопление, докато местните енергийни работници едва бяха успели да намалят този брой под 2000 на 23 януари, деня преди атаката.

„След атаката енергийните работници ремонтираха над 4000 жилищни сгради. Отоплението е било възстановено в 1600 сгради през нощта на 24 януари, а в останалите – през деня на 25 януари.“ – според кмета.

Кличко заяви вечерта на 25 януари, че 340 многоетажни сгради са били отново свързани с отоплителната мрежа. Все пак 1330 сгради остават без отопление.

Виталий Зайченко, главен изпълнителен директор на Ukrenergo, държавният оператор на електропреносната мрежа, посочи, че „левият бряг“ на Киев – частта от града на източната страна на река Днепър – е изправен пред тежка ситуация по отношение на отоплението, която се разпространява и на десния бряг.