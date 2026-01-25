Кметът Терзиев: Парк „Лагера“ отново е светъл и по-безопасен

Парк „Лагера“ в столичния район „Красно село“ вече е с ново осветление и се смята за по-безопасен за вечерни разходки. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

„По алеите има ново осветление – резултат от гласа и активността на гражданите, които подкрепиха проекта в „Идеи за града“ 2024“, посочи Терзиев. Той отбеляза, че това е част от ангажиментите, поети по време на предизборната кампания, и изрази удовлетворение от реализирането му чрез участие на гражданите.

Кметът подчерта, че проектът носи повече спокойствие за вечерни разходки, повишава сигурността за децата и дава увереност на семействата, че кварталните пространства могат да бъдат светли, оживени и приятни.

„Идеи за града“ показва как гражданското участие води до реални резултати, допълни Терзиев, като благодари на всички, които се включват активно за по-добра градска среда.