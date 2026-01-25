НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Кметът Терзиев: Парк „Лагера“ отново е светъл и по-безопасен

          25 януари 2026 | 15:16 460
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Парк „Лагера“ в столичния район „Красно село“ вече е с ново осветление и се смята за по-безопасен за вечерни разходки. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

          - Реклама -

          „По алеите има ново осветление – резултат от гласа и активността на гражданите, които подкрепиха проекта в „Идеи за града“ 2024“, посочи Терзиев. Той отбеляза, че това е част от ангажиментите, поети по време на предизборната кампания, и изрази удовлетворение от реализирането му чрез участие на гражданите.

          Кметът подчерта, че проектът носи повече спокойствие за вечерни разходки, повишава сигурността за децата и дава увереност на семействата, че кварталните пространства могат да бъдат светли, оживени и приятни.

          „Идеи за града“ показва как гражданското участие води до реални резултати, допълни Терзиев, като благодари на всички, които се включват активно за по-добра градска среда.

          Парк „Лагера“ в столичния район „Красно село“ вече е с ново осветление и се смята за по-безопасен за вечерни разходки. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

          - Реклама -

          „По алеите има ново осветление – резултат от гласа и активността на гражданите, които подкрепиха проекта в „Идеи за града“ 2024“, посочи Терзиев. Той отбеляза, че това е част от ангажиментите, поети по време на предизборната кампания, и изрази удовлетворение от реализирането му чрез участие на гражданите.

          Кметът подчерта, че проектът носи повече спокойствие за вечерни разходки, повишава сигурността за децата и дава увереност на семействата, че кварталните пространства могат да бъдат светли, оживени и приятни.

          „Идеи за града“ показва как гражданското участие води до реални резултати, допълни Терзиев, като благодари на всички, които се включват активно за по-добра градска среда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Минчев: Ще видим един Радев, който няма да ни изненада

          Пламена Ганева -
          Политологът проф. Огнян Минчев коментира пред БНР присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп и бъдещата роля на Румен Радев на...
          Политика

          Митов: България трябва да участва в Съвета за мир под патронажа на САЩ

          Пламена Ганева -
          България не може да се изключва от геополитически инициативи, водени от Съединените щати, заяви министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ...
          Общество

          РИОСВ пломбира линия на „Кроношпан“ във Велико Търново въпреки съдебното решение

          Пламена Ганева -
          Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново пломбираха днес линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions