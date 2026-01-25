НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Куба защити военните учения като възпиращ фактор срещу САЩ

          25 януари 2026 | 11:10 70
          Снимка: Reuters / Juan Medina
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Кубинският президент Мигел Диас-Канел защити провеждането на военни учения за повишаване на бойната готовност на страната, определяйки ги като средство за възпиране на евентуална агресия от страна на Съединените щати.

          - Реклама -

          По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Куба „е готова да падне“, и призова Хавана да „сключи сделка“ или да понесе последствия, подобни на тези за Венецуела. Там при американска операция на 3 януари бяха отстранени властите на Николас Мадуро, като при бомбардировката загинаха десетки хора.

          Венецуела е ключов съюзник на Куба и основен доставчик на петрол и финансови средства, които САЩ обещаха да прекъснат.

          В събота Диас-Канел наблюдава военни маневри, включващи танкови подразделения на кубинските въоръжени сили, придружаван от министъра на въоръжените сили генерал Алваро Лопес Миера и други висши офицери. „Най-добрият начин да се предотврати агресия е империализмът да трябва да пресмята цената на нападение срещу нашата страна“, заяви президентът по кубинската телевизия.

          Националният съвет за отбрана на Куба, оглавяван от Диас-Канел, се събра наскоро „с цел повишаване и усъвършенстване на нивото на готовност и сплотеност“ на държавното ръководство. Съветът анализира и одобри планове и мерки за преминаване към състояние на война, без да се предоставят допълнителни подробности.

          Военните учения са част от стратегическата концепция на страната, наречена „Война на целия народ“, която предвижда мобилизация на цивилното население в случай на въоръжен конфликт.

          Кубинският президент Мигел Диас-Канел защити провеждането на военни учения за повишаване на бойната готовност на страната, определяйки ги като средство за възпиране на евентуална агресия от страна на Съединените щати.

          - Реклама -

          По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Куба „е готова да падне“, и призова Хавана да „сключи сделка“ или да понесе последствия, подобни на тези за Венецуела. Там при американска операция на 3 януари бяха отстранени властите на Николас Мадуро, като при бомбардировката загинаха десетки хора.

          Венецуела е ключов съюзник на Куба и основен доставчик на петрол и финансови средства, които САЩ обещаха да прекъснат.

          В събота Диас-Канел наблюдава военни маневри, включващи танкови подразделения на кубинските въоръжени сили, придружаван от министъра на въоръжените сили генерал Алваро Лопес Миера и други висши офицери. „Най-добрият начин да се предотврати агресия е империализмът да трябва да пресмята цената на нападение срещу нашата страна“, заяви президентът по кубинската телевизия.

          Националният съвет за отбрана на Куба, оглавяван от Диас-Канел, се събра наскоро „с цел повишаване и усъвършенстване на нивото на готовност и сплотеност“ на държавното ръководство. Съветът анализира и одобри планове и мерки за преминаване към състояние на война, без да се предоставят допълнителни подробности.

          Военните учения са част от стратегическата концепция на страната, наречена „Война на целия народ“, която предвижда мобилизация на цивилното население в случай на въоръжен конфликт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Сноубордистка пострада тежко в Рила, хеликоптер я откара в болница

          Пламена Ганева -
          Сноубордистка е получила черепно-мозъчна травма на писта в района на Рилските езера, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. За оказване...
          Политика

          ЕС ограничава свободата на движение на руските дипломати заради шпионаж

          Пламена Ганева -
          От днес влизат в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати и консулски служители в Европейския съюз, предаде ДПА. Целта е предпазване...
          Общество

          Снежна буря парализира САЩ: Хиляди полети отменени, милиони без ток

          Пламена Ганева -
          Силна зимна буря връхлетя множество американски щати, предизвиквайки транспортен хаос и оставяйки стотици хиляди жители без електричество. Хиляди полети през уикенда бяха отменени, а...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions