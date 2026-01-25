Куба защити военните учения като възпиращ фактор срещу САЩ

Кубинският президент Мигел Диас-Канел защити провеждането на военни учения за повишаване на бойната готовност на страната, определяйки ги като средство за възпиране на евентуална агресия от страна на Съединените щати.

По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Куба „е готова да падне“, и призова Хавана да „сключи сделка“ или да понесе последствия, подобни на тези за Венецуела. Там при американска операция на 3 януари бяха отстранени властите на Николас Мадуро, като при бомбардировката загинаха десетки хора.

Венецуела е ключов съюзник на Куба и основен доставчик на петрол и финансови средства, които САЩ обещаха да прекъснат.

В събота Диас-Канел наблюдава военни маневри, включващи танкови подразделения на кубинските въоръжени сили, придружаван от министъра на въоръжените сили генерал Алваро Лопес Миера и други висши офицери. „Най-добрият начин да се предотврати агресия е империализмът да трябва да пресмята цената на нападение срещу нашата страна“, заяви президентът по кубинската телевизия.

Националният съвет за отбрана на Куба, оглавяван от Диас-Канел, се събра наскоро „с цел повишаване и усъвършенстване на нивото на готовност и сплотеност“ на държавното ръководство. Съветът анализира и одобри планове и мерки за преминаване към състояние на война, без да се предоставят допълнителни подробности.

Военните учения са част от стратегическата концепция на страната, наречена „Война на целия народ“, която предвижда мобилизация на цивилното население в случай на въоръжен конфликт.