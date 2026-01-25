НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски представи последния си съперник в Турция

          „Сините“ излизат срещу десетия в Словакия

          25 януари 2026 | 10:56 180
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски използва официалния си сайт, за да представи съперника за последната контрола на тима по време на зимния подготвителен лагер в Турция. Днес от 15:00 часа „сините“ играят срещу словашкия Тренчин.

          - Реклама -

          СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ
          „Тренчин“ печели 2 пъти шампионската титла на Словакия – 2014/15 и 2015/16 година и три пъти Купата на страната – 1978, 2015 и 2016 година. През сезон 1962/63 година взима сребърните медали в първенството на бивша Чехословакия.

          Най-високите постижения на „Тренчин“ в европейските клубни турнири са достигането до плейофите в Лига Европа през сезони 2016/17 и 2018/19 година, когато отпада от съответно от австрийския „Рапид“ (Виена) и кипърския „АЕК“ (Ларнака). През 1966 година достига до финала за Купата на Централна Европа (Купа „Митропа“), който губи от италианския „Фиорентина“.

          След първия полусезон на настоящето първенство съперникът на „Левски“ е на 10-то място в словашката Първа лига и е на 1/4-финал за Купата на страната. „Тренчин“ завърши на 10-то място в класирането на местното първенство и достигна до 1/8-финалите за Купата на Словакия през миналия сезон.

          Контролата срещу „Тренчин“ е днес, 25 януари и стартира в 15:00 часа. Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO“ в Белек. Срещата ще бъде предавана директно от ЛЕВСКИ ТВ в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.

          Левски използва официалния си сайт, за да представи съперника за последната контрола на тима по време на зимния подготвителен лагер в Турция. Днес от 15:00 часа „сините“ играят срещу словашкия Тренчин.

          - Реклама -

          СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ
          „Тренчин“ печели 2 пъти шампионската титла на Словакия – 2014/15 и 2015/16 година и три пъти Купата на страната – 1978, 2015 и 2016 година. През сезон 1962/63 година взима сребърните медали в първенството на бивша Чехословакия.

          Най-високите постижения на „Тренчин“ в европейските клубни турнири са достигането до плейофите в Лига Европа през сезони 2016/17 и 2018/19 година, когато отпада от съответно от австрийския „Рапид“ (Виена) и кипърския „АЕК“ (Ларнака). През 1966 година достига до финала за Купата на Централна Европа (Купа „Митропа“), който губи от италианския „Фиорентина“.

          След първия полусезон на настоящето първенство съперникът на „Левски“ е на 10-то място в словашката Първа лига и е на 1/4-финал за Купата на страната. „Тренчин“ завърши на 10-то място в класирането на местното първенство и достигна до 1/8-финалите за Купата на Словакия през миналия сезон.

          Контролата срещу „Тренчин“ е днес, 25 януари и стартира в 15:00 часа. Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO“ в Белек. Срещата ще бъде предавана директно от ЛЕВСКИ ТВ в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Бай Добри на 81

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА чрез официалния си сайт поздрави най-дългогодишния настоящ служител на клуба. Легендарният домакин Добри Димов, известен като бай Добри, който работи за „армейците“ от...
          Спорт

          ЦСКА с голям жест към легендите

          Станимир Бакалов -
          Ръководството на ЦСКА е подготвило пореден голям жест към легендите на клуба. Славните играчи на „армейците“ ще разполагат със собствена ложа на изграждащия се...
          Спорт

          Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

          Станимир Бакалов -
          Левски е изпратил повече от любопитна оферта за нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа. Припомняме, че собственикът на “смърфовете Христо Крушарски му постави цена от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions