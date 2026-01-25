Левски представи последния си съперник в Турция

Левски използва официалния си сайт, за да представи съперника за последната контрола на тима по време на зимния подготвителен лагер в Турция. Днес от 15:00 часа „сините“ играят срещу словашкия Тренчин.

- Реклама -

СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

„Тренчин“ печели 2 пъти шампионската титла на Словакия – 2014/15 и 2015/16 година и три пъти Купата на страната – 1978, 2015 и 2016 година. През сезон 1962/63 година взима сребърните медали в първенството на бивша Чехословакия.

Най-високите постижения на „Тренчин“ в европейските клубни турнири са достигането до плейофите в Лига Европа през сезони 2016/17 и 2018/19 година, когато отпада от съответно от австрийския „Рапид“ (Виена) и кипърския „АЕК“ (Ларнака). През 1966 година достига до финала за Купата на Централна Европа (Купа „Митропа“), който губи от италианския „Фиорентина“.

След първия полусезон на настоящето първенство съперникът на „Левски“ е на 10-то място в словашката Първа лига и е на 1/4-финал за Купата на страната. „Тренчин“ завърши на 10-то място в класирането на местното първенство и достигна до 1/8-финалите за Купата на Словакия през миналия сезон.

Контролата срещу „Тренчин“ е днес, 25 януари и стартира в 15:00 часа. Двубоят ще се играе на стадион „KAYA PALAZZO“ в Белек. Срещата ще бъде предавана директно от ЛЕВСКИ ТВ в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.