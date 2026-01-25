НА ЖИВО
          Левски завърши лагера със силна игра и победа

          25 януари 2026 | 17:21 70
          Сподели
          Левски победи Тренчин с 2:1 в последната си контрола от подготвителния лагер в Белек. Успехът е първи за тима на Хулио Веласкес в контролите тази зима след 0:0 с Ниредхаза (Унгария), поражение с 1:2 от Войводина (Нови Сад) и 0:0 със Заглебие (Любин). 

          Новото попълнение Армстронг Око-Флекс се превърна в герой за Левски. Привлеченият със скандал от Ботев (Пловдив) офанзивен играч вкара първото си попадение със синия екип, изравнявайки резултата, след което изработи дузпа, реализирана от Евертон Бала за 2:1.

          Око-Флекс отново започва титуляр срещу десетия в словашката Първа лига. Ирландецът беше на върха на атаката, докато Мустафа Сангаре не взе участие в срещата. Направи впечатление и присъствието на Никола Серафимов в стартовите единадесет до Кристиан Димитров в центъра на отбраната. 

          Tренчин поведе още в четвъртата минута. Дилан Кам наказа Светослав Вуцов от близка дистанция – 0:1.

          „Сините“ отговориха с удар на Евертон Бала, който обаче не затрудни вратаря на съперника.

          В 20-ата минута Майкон изскочи зад отбраната на Тренчин, излезе сам срещу Андрия Катич и стреля, но сръбският страж се намеси и успя да избие топката в корнер. 

          Левски успя да изравни в 23-ата минута с дебютното попадение на Армстронг Око-Флекс със синята фланелка. Ирландският футболист надигра Хуго Павек в наказателното поле на Тренчин и прокара топката между краката на Катич за 1:1. 

          В 39-ата минута стражът на словаците направи още едно спасяване – след удар на Евертон Бала. Катич продължи със силните изяви и в следващите минути, като първо с шпагат спря Марин Петков от това да се измъкне на празна врата. Секунди след това Акрам Бурас отправи изстрел, който стражът на Тренчин отрази.

          В 45-ата минута Око-Флекс бе фаулиран от вратаря и последва дузпа. Евертон Бала се разписа от бялата точка и Левски осъществи пълен обрат – 2:1.

          Вратарят на Тренчин се намеси решително и в 49-ата минута. Армстронг Око-Флекс подаде към Бала, който стреля, но ударът му бе отразен. В 65-ата пък играч на словашкия тим изчисти топката от голлинията след опасен изстрел на Евертон Бала. 

          В 73-ата минута Фабио Лима беше изведен сам срещу вратаря, напредна и стреля с левия крак, но Катич се намеси решително и се прояви с ново спасяване.

          В 80-ата Рилдо се разписа, но попадението беше отменено заради спортна засада.

