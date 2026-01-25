Манчестър Юнайтед срути крепостта на Арсенал

Манчестър Юнайтед победи Арсенал с 3:2 като гост на „Емирейтс“ в изключителен мач от 23-ия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ нанесоха първо поражение на „артилеристите“ в техния дом от началото на сезона.

Браян Мбемо, Патрик Доргу и Матеуш Куня бяха героите за успеха. Попаденията на датчанина и бразилеца бяха изключително красиви с удари отдалеч. Лисандро Мартинес си вкара автогол, а второто попадение на „топчиите“ бе дело на Микел Мерино.

С този успех Манчестър Юнайтед събра 38 точки на четвъртото място в класирането. Арсенал остава лидер с 50 точки, на четири пред Манчестър Сити и Астън Вила. В следващия кръг Юнайтед посреща Фулъм, докато Арсенал е гост на Лийдс.

Арсенал имаше сериозно териториално предимство в началния четвърт час, като Манчестър Юнайтед трудно стигаше до противниковата половина. Въпреки това, чистите голови ситуации липсваха.

В 18-ата минута Деклан Райс центрира от свободен удар, Мартин Субименди се освободи от защитата и нанесе опасен удар с глава, топката летеше точно под напречната греда, но Сене Ламенс успя да избие в корнер, от който не последва нищо.

В 29-ата минута натискът на „артилеристите“ даде резултат. Букайо Сака получи диагонален пас отдясно, намери Мартин Йодегор, норвежецът стреля от въздуха, а след намеса от Юриен Тимбер, Лисандро Мартинес си вкара автогол за 1:0.

След това попадение Манчестър Юнайтед се съвзе и стигна до шанс чрез Бруно Фернандеш, който стреля много неточно. В 34-ата минута отново Бруно шутира от много чиста позиция, но бе затруднен от Салиба и прати топката покрай вратата на Арсенал.

В 38-ата минута „червените дяволи“ стигнаха до изравнително попадение. Мартин Субименди допусна груба грешка при опит да върне топката назад и изведе Браян Мбемо сам срещу Давид Рая, камерунецът заобиколи стража и вкара за 1:1.

В добавеното време на първата част Бруно Фернандеш пусна извеждащ пас по въздух за Мбемо, който опита технично да прехвърли Давид Рая, както и стори, но топката прелетя и над вратата на испанеца.

Това бе и всичко по-интересно през първата част.

В 51-вата минута Манчестър Юнайтед стигна до пълен обрат. Бруно Фернандеш и Патрик Доргу си размениха няколко подавания, датчанинът изстреля снаряд и с помощта на напречната греда препарира Давид Рая – 1:2!

Микел Артета изглежда видя достатъчно от почти половината си отбор и в 58-ата минута извърши четири смени. В игра влязоха Еберечи Езе, Микел Мерино, Виктор Гьокереш и Бен Уайт, заменяйки Мартин Субименди, Мартин Йодегор, Габриел Жезис и Пиеро Инкапие.



В 71-вата минута Арсенал стигна до втория си точен удар в мача, след като Микел Мерино нанесе изстрел от дистанция, който обаче срещна ръката на Хари Магуайър, след което Сене Ламенс улови. Претенциите за дузпа не бяха уважени.



В 83-ата минута Букайо Сака стреля опасно към долния ляв ъгъл, но Ламенс изби в корнер. При последвалото изпълнение се стигна до сериозно разбъркване, Микел Мерино отклони топката и тя премина голлинията с няколко сантиметра – 2:2.

В 87-ата минута Манчестър Юнайтед успя да възстанови преднината си. Коби Мейну пусна за Матеуш Куня, бразилецът напредна с топка в крака и от далечна дистанция я изстреля неспасяемо в долния ляв ъгъл на Давид Рая – 2:3!