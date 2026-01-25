Милан погледна плахо към успеха, Рома не позволи

Рома и Милан направиха равенство 1:1 на „Олимпико“ в суперсблъсък от 22 кръг на италианската Серия А. „Вълците“, домакини на срещата, могат да съжаляват повече, въпреки че именно те изравниха в течение на двубоя. Воденият от Джан Пиеро Гасперини тим създаде половин дузина чисти възможности през първата част и не вкара никоя.

В 62-ата минута пасивната тактика на Макс Алегри се отплати с гол на Кони Де Винтер, но Милан не успя да задържи преднината си. Давиде Бартезаги игра с ръка в наказателното поле, Андреа Коломбо отсъди дузпа и Лоренцо Пелегрини я реализира за 1:1.

Още в 15-ата секунда „вълците“ бяха близо до откриване на резултата. Дониел Мален получи в наказателното поле и отправи слаб изстрел, спрял в ръкавиците на Майк Менян. „Дявола“ отвърна с шут на Алексис Салемакерс над вратата на Миле Свилар. Осем минути след началото Рома създаде нов шанс заради грешка в центъра от гостите. Ману Коне имаше възможност да стреля от точката на дузпата, а Менян отново се прояви и опази вратата си. Имаше и добавка от Мален от малък ъгъл, но отново капитанът на гостите не позволи гол.

Натискът на „джалоросите“ се засили и в 12-ата минута прострелно подаване от Матиас Суле бе пресечено от Менян пред връхлитащите Дибала и Мален.

Рома нареди още един шанс пред вратата на Милан. Еван Ндика копна технично над защитата на гостите и Мален овладя на 7-8 метра от вратата. Ударът на нидерландеца мина на сантиметри от лявата греда на Менян.

В 33-ата минута дойде поредното спасяване на Менян след удар на Мален. Нидерландецът стреля от малък ъгъл след рейд на Дибала, но още веднъж бе спрян от френския страж.

Първото полувреме завърши с поредния нереализиран шанс за Рома. Шпагат на Лука Модрич попречи на Зеки Челик да нанесе финален удар, но се получи рикошет и топката мина над напречната греда много опасно. В продължението на частта Менян спаси инстинктивно удар на Челик, а секунда по-късно Алексис Салемакерс изчисти точно пред Мален.

С началото на втората част Милан погледна към противниковата врата. Шут на Адриен Рабио по диагонала бе спасен от Миле Свилар.

В 62-ата минута Милан поведе, противно на картината на терена през първата част. Лука Модрич изпълни късо корнер и размени подавания, след което центрира. Защитникът Кони Де Винтер вкара с глава за 1:0, извисявайки се над всички.

Преднината на Милан се задържа десетина минути. В 72-ата Давиде Бартезаги спря с ръка подаване на Зеки Челик от самата аутлиния. Съдията Андреа Коломбо не се поколеба и отсъди дузпа, а Лоренцо Пелегрини реализира безпогрешно за 1:1.

Бартезаги можеше да се реваншира за направената дузпа пет минути след нея. Левичарят проби впечатляващо от крилото към наказателното поле, а там отправи удар. Гиларди се изпречи на пътя на топката и я спря.

В предпоследната от редовните 90 минути Никлас Фюлкруг, появил се от пейката, не намери вратата на Свилар за около метър при свой опит с глава.