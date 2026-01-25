Митов: България трябва да участва в Съвета за мир под патронажа на САЩ

България не може да се изключва от геополитически инициативи, водени от Съединените щати, заяви министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов. В предаването „Неделя 150“ по БНР той коментира присъединяването на страната ни към Съвета за мир.

„Когато се формира подобна сериозна инициатива под американско лидерство, по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов. Той уточни, че решението за подписването е взето легитимно с мандат на Министерски съвет и подлежи на ратификация от парламента.

По думите му България чрез участието си се включва в проект, който ще се развива в бъдеще, а липсата на включване би означавала самоизключване, а не неутрална позиция. Митов добави, че е рано да се коментира политическият проект на бившия президент Румен Радев, тъй като той вече не заема поста и няма яснота относно бъдещите му действия.

В хода на разговора Митов отчете и успехите на МВР през 2025 г., сред които значително увеличение на задържания кокаин, канабис и фентанил, намален миграционен натиск и подобрена пътна безопасност.