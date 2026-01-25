НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Митов: България трябва да участва в Съвета за мир под патронажа на САЩ

          25 януари 2026 | 15:09 170
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          България не може да се изключва от геополитически инициативи, водени от Съединените щати, заяви министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов. В предаването „Неделя 150“ по БНР той коментира присъединяването на страната ни към Съвета за мир.

          - Реклама -

          „Когато се формира подобна сериозна инициатива под американско лидерство, по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов. Той уточни, че решението за подписването е взето легитимно с мандат на Министерски съвет и подлежи на ратификация от парламента.

          По думите му България чрез участието си се включва в проект, който ще се развива в бъдеще, а липсата на включване би означавала самоизключване, а не неутрална позиция. Митов добави, че е рано да се коментира политическият проект на бившия президент Румен Радев, тъй като той вече не заема поста и няма яснота относно бъдещите му действия.

          В хода на разговора Митов отчете и успехите на МВР през 2025 г., сред които значително увеличение на задържания кокаин, канабис и фентанил, намален миграционен натиск и подобрена пътна безопасност.

          България не може да се изключва от геополитически инициативи, водени от Съединените щати, заяви министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов. В предаването „Неделя 150“ по БНР той коментира присъединяването на страната ни към Съвета за мир.

          - Реклама -

          „Когато се формира подобна сериозна инициатива под американско лидерство, по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов. Той уточни, че решението за подписването е взето легитимно с мандат на Министерски съвет и подлежи на ратификация от парламента.

          По думите му България чрез участието си се включва в проект, който ще се развива в бъдеще, а липсата на включване би означавала самоизключване, а не неутрална позиция. Митов добави, че е рано да се коментира политическият проект на бившия президент Румен Радев, тъй като той вече не заема поста и няма яснота относно бъдещите му действия.

          В хода на разговора Митов отчете и успехите на МВР през 2025 г., сред които значително увеличение на задържания кокаин, канабис и фентанил, намален миграционен натиск и подобрена пътна безопасност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кметът Терзиев: Парк „Лагера“ отново е светъл и по-безопасен

          Пламена Ганева -
          Парк „Лагера“ в столичния район „Красно село“ вече е с ново осветление и се смята за по-безопасен за вечерни разходки. Това съобщи кметът на...
          Общество

          РИОСВ пломбира линия на „Кроношпан“ във Велико Търново въпреки съдебното решение

          Пламена Ганева -
          Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново пломбираха днес линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) в...
          Политика

          Проф. Караджов: България се подписа върху хартата на Тръмп, за да се подмаже

          Пламена Ганева -
          Журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов коментира, че решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions