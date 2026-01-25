НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 25.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Наркотична вълна от Италия заля Патра: 178 кг кокаин и канабис иззети, двама задържани

          25 януари 2026 | 09:43 180
          Снимка: bulnews.bg
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Гръцката брегова охрана направи сериозен удар срещу международния нарко-трафик, като конфискува голямо количество кокаин и канабис в западния пристанищен град Патра. Двама мъже бяха арестувани във връзка с случая.

          - Реклама -

          Операцията започна след проверка на камион, пристигнал с ферибот от Италия, който привлякъл вниманието на специално обучено полицейско куче за откриване на наркотици. В кабината на превозното средство бяха намерени 20 пакета с кокаин с общо тегло близо 23 килограма.

          След последвалото претърсване на товарното отделение бяха открити още 163 пакета с хидропонно отглеждан суров канабис с общо тегло над 133 килограма и допълнителни 20 пакета кокаин с тегло почти 22 килограма.

          Арестуваните мъже са на 49 и 41 години. 41-годишният е задържан в атинското предградие Хайдарѝ, където пристигнал да получи част от наркотици, докато 49-годишният е задържан в района Халкуци. В дома му били открити електрошок, ловен нож с дължина 25 см, 13 печата с наименования на гръцки и български компании, както и лаптоп.

          Властите уточняват, че разследването продължава, а инцидентът разкрива сложните връзки между организираната престъпност в Гърция и международния трафик на наркотици.

          Гръцката брегова охрана направи сериозен удар срещу международния нарко-трафик, като конфискува голямо количество кокаин и канабис в западния пристанищен град Патра. Двама мъже бяха арестувани във връзка с случая.

          - Реклама -

          Операцията започна след проверка на камион, пристигнал с ферибот от Италия, който привлякъл вниманието на специално обучено полицейско куче за откриване на наркотици. В кабината на превозното средство бяха намерени 20 пакета с кокаин с общо тегло близо 23 килограма.

          След последвалото претърсване на товарното отделение бяха открити още 163 пакета с хидропонно отглеждан суров канабис с общо тегло над 133 килограма и допълнителни 20 пакета кокаин с тегло почти 22 килограма.

          Арестуваните мъже са на 49 и 41 години. 41-годишният е задържан в атинското предградие Хайдарѝ, където пристигнал да получи част от наркотици, докато 49-годишният е задържан в района Халкуци. В дома му били открити електрошок, ловен нож с дължина 25 см, 13 печата с наименования на гръцки и български компании, както и лаптоп.

          Властите уточняват, че разследването продължава, а инцидентът разкрива сложните връзки между организираната престъпност в Гърция и международния трафик на наркотици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Балканите губят едни от най-чистите си реки заради бум на бентове и ВЕЦ

          Пламена Ганева -
          Балканите постепенно губят едни от най-чистите и диви реки в Европа заради увеличаването на бентовете, малките водноелектрически централи и прекомерния добив на седименти. Това...
          Политика

          Световната здравна организация отхвърли обвиненията на САЩ относно работата ѝ по време на пандемията от Ковид-19

          Красимир Попов -
          Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО), Тедрос Адханом Гебрейесус, категорично отхвърли критиките на САЩ относно работата на агенцията по време на пандемията от Ковид-19,...
          Икономика

          Вятърен проект за 800 млн. евро в Република Сръбска бе възложен без търг на китайско-сингапурски консорциум

          Красимир Попов -
          Китайско-сингапурски консорциум ще изгради вятърна електроцентрала на стойност около 800 млн. евро в Република Сръбска, без провеждане на обществен търг. Проектът е възложен чрез...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions