Наркотична вълна от Италия заля Патра: 178 кг кокаин и канабис иззети, двама задържани

Гръцката брегова охрана направи сериозен удар срещу международния нарко-трафик, като конфискува голямо количество кокаин и канабис в западния пристанищен град Патра. Двама мъже бяха арестувани във връзка с случая.

Операцията започна след проверка на камион, пристигнал с ферибот от Италия, който привлякъл вниманието на специално обучено полицейско куче за откриване на наркотици. В кабината на превозното средство бяха намерени 20 пакета с кокаин с общо тегло близо 23 килограма.

След последвалото претърсване на товарното отделение бяха открити още 163 пакета с хидропонно отглеждан суров канабис с общо тегло над 133 килограма и допълнителни 20 пакета кокаин с тегло почти 22 килограма.

Арестуваните мъже са на 49 и 41 години. 41-годишният е задържан в атинското предградие Хайдарѝ, където пристигнал да получи част от наркотици, докато 49-годишният е задържан в района Халкуци. В дома му били открити електрошок, ловен нож с дължина 25 см, 13 печата с наименования на гръцки и български компании, както и лаптоп.

Властите уточняват, че разследването продължава, а инцидентът разкрива сложните връзки между организираната престъпност в Гърция и международния трафик на наркотици.